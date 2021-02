Hilversummers lopen nog niet warm om voor 2040 van het gas af te gaan

Alle Nederlandse huishoudens moeten voor 2050 van het aardgas af. Het afscheid nemen van aardgas vormt een van de voornaamste doelen van het klimaatakkoord. Zonder aardgas kan de uitstoot van het schadelijke koolstofdioxide flink worden verminderd.

Hilversum heeft als doel tien jaar eerder al haar huishoudens van het gas af te hebben, maar voor het zover komt moet er nog veel gebeuren, concludeert de rekenkamer.

Het van het gas af halen is een hele klus. "Deze doelstelling heeft verstrekkende gevolgen voor de inwoners van Hilversum en vergt een zorgvuldige voorbereiding. In deze voorbereiding moet de gemeente intensief samenwerken met netbeheerders, marktpartijen, woningbouwcorporaties en energiecoöperaties. Het is de taak van de gemeente om deze samenwerking te regisseren en de inwoners daarbij te betrekken. De gemeente heeft de inwoners niet alleen nodig om ‘van het gas af te gaan’, maar ook om mee te denken over de beste oplossing per wijk, de manier om daarover met inwoners in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen", stelt de rekenkamer.

Kleine groep enthousiastelingen

Maar veel animo onder Hilversummers merkt de rekenkamer nog niet. Volgens de rekenkamer is er vooral nog een kleine groep enthousiastelingen om daadwerkelijk van het gas af te gaan, het leeuwendeel van de Hilversummers is er nog nauwelijks mee bezig, zo blijkt uit gesprekken van de rekenkamer met betrokkenen.

Volgens de rekenkamer ligt daar vooral een taak voor de gemeente zelf. Hilversum heeft nu wel de wens om van het aardgas af te gaan, maar rekent nog te veel op initiatieven die vanuit de samenleving komen. Er wordt nog niet op aangestuurd. Volgens de rekenkamer moet de gemeente de inwoners beter bij het onderwerp betrekken. Daarnaast moet de plannen die er nu liggen om huishoudens van het gas te halen veel concreter worden. Hilversum zou daarvoor onder meer de samenwerking met energiecoöperaties verder moeten professionaliseren, zo is de aanbeveling.