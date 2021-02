Uitslaande brand in chalet, rookpluim van grote afstand te zien

OOSTZAAN - Aan de Achterdichting in Oostzaan staat een chalet in brand.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe ernstig de situatie precies is, maar op foto's is te zien dat de vlammen flink uit het huisje slaan.

De brandweer kan nog niet melden of er mensen aanwezig waren in het chalet op het moment dat de brand uitbrak. Er komt veel rook vrij, de rookpluim is kilometers verderop nog te zien.