Meer fraude en meer jeugdoverlast: Gooise Meren merkt 'coronaeffect' misdaadcijfers

De toename van het aantal klachten over jeugdoverlast is een van de opvallendste 'misdaadcijfers' van Gooise Meren over het afgelopen jaar. Algemeen genomen daalde het aantal geregistreerde misdrijven met zo'n 7 procent, harder dan de rest van de regio. Toch kent Gooise Meren dus ook een paar opvallende stijgers.

De klachten over jeugdoverlast stegen afgelopen jaar tot 644 klachten, waar dat een jaar eerder nog 419 klachten waren. Een stijging van 54 procent en bovenal een 'record' vergeleken met de afgelopen drie jaar; sinds 2017 was het aantal klachten over jeugdoverlast niet meer zo hoog.

Coronacrisis

Gooise Meren wijt de stijging dus vooral aan de coronacrisis. Jongeren hingen, doordat er weinig te doen was, meer samen op straat. Daar komt bij dat er veel meer mensen thuis waren en dus overlast konden ervaren van de jeugd. Gooise Meren is daar ook zeker geen uitzondering in: ook Hilversum merkte over het afgelopen jaar een flinke toename.

Een andere opvallende stijger is de toename van het aantal gevallen van huiselijk geweld. Het aantal meldingen daarvan steeg van 29 naar 43. Of dat ook een gevolg is van het coronavirus en de maatregelen is niet duidelijk.

Meer fraude

Een misdaad waar het 'coronaeffect' volgens Gooise Meren wel weer duidelijk te zien is, is het aantal gevallen van fraude. Er werd veel meer fraude gepleegd, voor een groot deel ook online.

Het aantal meldingen van cybercrime steeg met 11 procent, het totale aantal fraudegevallen met 59 procent.

Andere misdrijven

Los van het 'coronaeffect' stegen ook enkele andere misdrijven het afgelopen jaar. Zo was er in Gooise Meren meer wapenhandel (+30 procent) en meer drugshandel (+88 procent).

Het aantal woninginbraken steeg met 6 procent. Dat mag ook opvallend worden genoemd, omdat veel andere gemeenten het aantal woninginbraken het afgelopen jaar mede als gevolg van de coronamaatregelen juist zagen dalen.