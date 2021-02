Bouwproject voorzijde Centraal Station valt 25 miljoen euro duurder uit

Dat zei verkeerswethouder Egbert de Vries vanmorgen in een commissievergadering in het stadhuis. Het gaat om onvoorziene zaken, zoals kabels en leidingen die onder de grond anders liggen, maar ook hogere organisatiekosten.

Met De Entree worden alle werkzaamheden bedoeld aan de centrumzijde van het Centraal Station. Zo worden alle tramsporen en halten vernieuwd, komt er een ondergrondse stalling voor 7000 fietsen en komen er voor het station meer water en bomen. Het project startte in 2018 en duurt zeker vijf jaar.

Er is inmiddels onderzoek gedaan naar de oorzaken van de extra kosten. Die resultaten worden op korte termijn met de gemeenteraad gedeeld. Of de hogere kosten ook gepaard gaan met vertraging is nog niet duidelijk.

De kosten werden bij de start van het project geraamd op 145 miljoen euro, die waren begin 2020 al opgelopen tot 194 miljoen euro.