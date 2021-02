Directeur 't Vierspan ziet heropening van school niet zitten: 'Waarom niet wachten?'

HOOGKARSPEL - Als het aan directeur Durk Stoker van basisschool 't Vierspan zou liggen, dan zou hij willen doorgaan met online lesgeven en zijn basisschool niet willen heropenen. Stoker wil dat de scholen verantwoord open gaan, en vraagt zich af of nu het juiste moment is. "Waarom kunnen we niet nog een paar weken wachten?"

Stoker en de medewerkers van de school zijn de komende dagen nog druk bezig met hoe het vanaf maandag te organiseren. Volgens de directeur wordt er veel van de scholen gevraagd. "Als je dit besluit neemt en vervolgens zegt dat iedereen mondkapjes moet dragen en dat de schooltijden moeten verspringen, omdat ze niet gelijk de school in mogen en allerlei dat soort dingen. Dan rijst bij mij de vraag of je dit besluit wel had moeten nemen", zegt Stoker op WEEFF Radio.

Volgens Stoker is het als schooldirecteur lastig om in deze situatie beslissingen te nemen en hij vindt het redelijk ongrijpbaar wat er straks gaat gebeuren. "Het is duidelijk dat ouders klaar zijn met de huidige situatie, dat het voor kinderen beter is dat ze naar school gaan en dat medewerkers het liefst hun klas hebben dat is een vanzelfsprekendheid. Maar nu zit er iets tussen hen en de kinderen dat niet zichtbaar is, waar geen grip op is, maar waar we wel angst voor hebben."

Angst voor onzichtbare

En die angst merkt hij ook wel bij een aantal leerkrachten. Volgens Stoker willen ze natuurlijk alle kinderen les geven, ook uit een verantwoordelijkheid richting de kinderen en naar de school toe. Maar speelt er diep van binnen ook iets anders: "Als ze in hun hart kijken, dan zeggen ze eigenlijk dit is onverstandig dit moeten we niet doen. Maar ze komen wel, omdat die druk er is."