Deze Kortenhoever luidt al 46 weken lang de klokken uit respect voor coronaslachtoffers

Intussen zijn we bijna een jaar verder en hangt hij elke week een kwartier lang aan het touw om de klok van 1.200 kilo in beweging te krijgen. Dat is een heuse work-out. "Je moet hem eerst op gang krijgen en als die eenmaal loopt, dan gaat het wel. Maar je wordt er wel moe van", vertelt hij. "Maar ik werk altijd in de tuin, dan moet ik ook spitten. Dus ik heb al een beetje body."

Elke week luiden de kerkklokken in Kortenhoef op dezelfde tijd: dit is de reden - NH Nieuws

Vergeten

In al die tijd is de Kortenhoever het slechts één keer vergeten. "Toen reed ik op de Kerklaan en toen hoorde ik daar de klokken luiden en toen heb ik heel snel m'n auto gedraaid en ben ik gauw hierheen gegaan." Intussen was iemand anders al begonnen, maar August kon het de laatste paar minuten afmaken.

Zo zorgt de 71-jarige elke woensdagavond een kwartier lang voor een hoop kabaal in het dorp. "Dat vind ik wel leuk. En er heeft nog nooit iemand geklaagd en gezegd dat ik er mee moet ophouden", zegt hij nog even voor de duidelijkheid.

Hij krijgt zelfs steun van de overbuurvrouw. Zij komt elke keer langs om hem te supporten. En ze spreekt vol lof over hem. "Ik leef met hem mee. Het is een echte doorzetter", zegt ze.

Doorzetter

Dat het een echte doorzetter is, blijkt ook wel als we hem vragen hoe lang hij hier nog mee doorgaat. "Zolang als het moet. "En tot wanneer dat is? "Dat moeten we hierboven vragen", zegt hij terwijl we in de kerk staan en hij met zijn hand naar boven wijst.