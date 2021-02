Gemeente: afgravingen op Monnikenberg en Anna's Hoeve geen grote aanslag op natuur

HILVERSUM - De door betrokkenen gevreesde afgravingen van grond in de Hilversumse natuurgebieden Monnikenberg en Anna's Hoeve vormen geen grote aanslag op de natuur. Dat stellen burgemeester en wethouders van Hilversum als antwoord op de zorgen over de afgravingen.

De Hilversumse natuurbelangenorganisatie vreest echter dat de geplande werkzaamheden een grote aanslag zijn op de natuur. De natuurbeschermers stellen dat, als de bodem zo diep wordt afgegraven, het gevaar bestaat dat de beschermde aardkundige waarden van de natuurgebieden Monnikenberg en Anna's Hoeve worden aangetast. Ook zijn er zorgen over de dassenpopulatie die in het gebied leeft. Het werk zou onomkeerbare schade veroorzaken.

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve sloeg een maand geleden alarm vanwege de geplande afgravingen van grond in de twee natuurgebieden. Het gaat om het afmaken van de zogeheten 'Groene Schakel', de verbinding van de Gooise natuur met de Utrechtse Heuvelrug. Op Monnikenberg wordt een weiland en een akker afgegraven om de natuur te ontwikkelen. Daarnaast worden de recreatievoorzieningen van Anna's Hoeve en Monnikenberg aangepakt. Er moet straks gerecreëerd kunnen worden met 'behoud van cultuurhistorische en landschappelijk waardevolle onderdelen van het gebied', zo stellen de plannen.

Toch hoeft de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve zich geen zorgen te maken als het aan burgemeester en wethouders ligt. Volgens het college is er van een grote aanslag op de natuur geen sprake en is het werk juist goed voor de natuur, zo antwoordt het op vragen van Democraten Hilversum dat de kwestie aankaartte in de lokale politiek.

Natuurwaarden versterkt

Volgens burgemeester en wethouders worden de natuurwaarden van het gebied juist versterkt. "Een in het verleden gedempt ven zal worden hersteld zodat een zeldzaam nat ven

milieu van ondiep water, oevers en natte heide/schraalgrasland kan ontstaan. In combinatie met de ontwikkeling van voedselarm schraal grasland en heide zullen naar verwachting juist meer soorten dieren en planten zich in het gebied vestigen", volgens het college.

Daarnaast wordt er met de plannen goed rekening gehouden met de das, zo wordt eveneens gesteld. "Eerdere plannen zijn aangepast en een groot deel van de bestaande akker op

Monnikenberg wordt speciaal voor de das ingericht. Bovendien worden in een groter gebied

maatregelen genomen om dassen te beschermen."