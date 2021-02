Celstraffen voor oproepen tot rellen, verdachte van geweld tegen politie vrijgesproken

ALKMAAR - Drie Noord-Hollanders hoorden zojuist hun vonnis voor hun rol bij de avondklokrellen. Wervershover Johan S. krijgt een gevangenisstraf voor opruiing. De Alkmaarse Safiro J. verspreidde een opruiend bericht en krijgt ook een celstraf en Zaandijker Edwin S. is vrijgesproken van openlijke geweldpleging.

De rechter vandaag in de Alkmaarse rechtbank - Maaike Polder / NH Nieuws

De 37-jarige Wervershover Johan S. is schuldig bevonden aan opruiing en krijgt een gevangenisstraf van zes weken - daarvan heeft hij al een deel uitgezeten - waarvan drie weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hij verzond spraakberichten in de Whatsapp-groep Stad bezetten Medemblik, waaronder 'We gaan die wouten in elkaar trappen, jongens'. Ook deelde hij tips over wat de relschoppers het best konden dragen (werkschoenen met stalen noppen) en zouden kunnen meenemen (boksbeugels, nitraten en cobra's). Dat je voor de Whatsapp-groep moest worden uitgenodigd, betekent volgens de rechter niet dat de opruiiende berichten niet openbaar waren. "Er zaten allemaal onbekenden in de groep", aldus de rechter. S., vader van van een zoontje van zeven, betuigde spijt. "Ik was dronken, verdrietig en wilde niet echt rellen. Ik heb er heel veel van geleerd."

Alkmaar De 19-jarige Safiro J. (19) uit Alkmaar krijgt een gevangenisstraf voor het versturen van opruiende screenshots via Snapchat. Omdat dit via zijn privé-account was met 'maar honderd volgers' en niet openbaar werd gedeeld, was de rechter mild. De Alkmaarder heeft alle tien dagen van zijn celstraf inmiddels uitgezeten. Voor de komende twee jaar heeft hij nog vijf dagen voorwaardelijk staan. "Twee clicks en het was niet gebeurd, dat besef ik me nu wel", zei Safiro in de rechtszaal.

Zaandam Edwin. S. (27) werd vrijgesproken van geweldpleging en vuurwerk gooien naar twee agenten. De rechter achtte niet bewezen dat de Zaandijker op 25 januari rond 20.45 uur in Zaandam was om te rellen, ondanks dat hij een nitraat, rookbom en bivakmuts in zijn zak had. De officier van justitie zei in haar requisitoir: "Hij deed mee aan rellen om het rellen." Zelf verklaarde hij dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Later vandaag een uitgebreid profiel over de drie Noord-Hollanders. 'Morele paniek' Criminoloog Marc Schuilenburg zei vanmorgen tegen NH Nieuws dat hij vindt dat politici en het Openbaar Ministerie duidelijke kenmerken van morele paniek vertonen. "Opeens werd er gezegd: 'We belanden in een burgeroorlog.'"

