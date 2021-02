Deze alleenstaande vader en jonge stratenmaker moeten de bak in voor opruiing

ALKMAAR - De (doorgestuurde) opruiende berichtjes van Johan S. en Safiro J. in de aanloop naar de avondklokrellen vorige week zorgden bij veel Noord-Hollanders voor onrust en angst. Voor het Openbaar Ministerie reden om ze snel te berechten. De daders blijken twee heel verschillende mannen: een alleenstaande, dronken vader (37) uit Wervershoof en een jonge Alkmaarse Snapchattende stratenmaker (19) wiens oma niet wist dat hij vastzat. "Twee clicks en het was verstuurd", aldus J.

Rechts de snapchat afbeelding die de Alkmaarder doorstuurde - Snapchat / Maaike Polder / NH Nieuws

Hoewel in Zaandam, Medemblik en Alkmaar (grootschalige) rellen uitbleven, moesten vanmorgen drie verdachten voorkomen die daar plannen voor zouden hebben gehad. De 27-jarige Zaandijker Edwin S. die op 25 januari met een nitraat, rookbom en soort bivakmuts werd aangehouden in Zaandam werd vrijgesproken van geweldpleging en vuurwerk gooien naar twee agenten. Maar Johan S. uit Wervershoof werd wél veroordeeld en wel voor zes weken gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. De ontbrekende beslotenheid van de Whatsapp-groep waarin hij opruiende spraakberichten stuurde, speelde een essentiële rol in de strafmaat. De alleenstaande vader van een 7-jarig zoontje verklaart de dag van de voice-memo's kapot te zijn van verdriet. "Mijn neef had zichzelf van het leven beroofd. Hij was depressief en ik denk dat de coronamaatregelen hem het laatste zetje gaven. Ik ging de laatste tijd vaak met hem vissen", aldus de lange, slanke West-Fries met brilletje vandaag in de rechtbank. Hij is geboren in Hoorn, praat met een lome stem. 'Crimineelste stad van Nederland' Om zijn sores te vergeten besluit hij aan het bier te gaan. Hij wordt dronken en dan door een onbekende uitgenodigd voor de Whatsapp-groep 'Stad bezetten Medemblik', waarin voor S. tientallen vreemden zitten. Hij stuurt er spraakberichten in als 'we waren heel lang de crimineelste stad van Nederland maar die nieuwe slappe generatie, het zijn allemaal homo's'. Maar hij zet ook aan tot geweld tegen de politie: 'We gaan die wouten in elkaar trappen, jongens' én deelde tips over wat de relschoppers het beste konden dragen (werkschoenen met stalen noppen) en zouden kunnen meenemen (boksbeugels, nitraten en cobra's). De politie onderzoekt op dat moment de online plannen voor rellen in Medemblik en krijgt ook die app-groep in de gaten. Ondertussen stijgt het aantal leden van 74 naar 140. Ze komen S. en zijn opruiende uitlatingen op het spoor.

Quote "Het jongetje heeft er nachtmerries van. Wat is er met papa gebeurd, vraagt hij aan zijn moeder" Veroordeelde Johan S.

De volgende avond wordt hij dan ook aangehouden in zijn woning, terwijl zijn zoontje boven onder de douche staat. "Ik mocht hem niet eens afdrogen", vertelt hij. "Het jongetje heeft er nachtmerries van. 'Wat is er met papa gebeurd', vraagt hij aan zijn moeder." Doordat hij sindsdien vastzit, kon hij ook niet bij de uitvaart van zijn neef zijn. Alle uitspraken waren sarcastisch bedoeld, volgens S. Maar nadat de rechter vanmorgen de betekenis van sarcasme uitlegt en dat je dit doorgaans tegen bekenden uit, moet de Wervershover toegeven dat dit woord niet passend is. Meedoen met de rest "Ik wilde meedoen met de rest. Maar ik zou nooit echt gaan rellen. Dan hoef ik niet meer bij mijn ouders te komen", aldus de man die vroeger weleens vocht in de kroeg, maar verder de laatste vijf jaar niet meer in aanraking is geweest met justitie. Tekst gaat door onder de foto

Foto ter illustratie, genomen in Amsterdam - Inter Visual Studio

Zijn advocaat, Jim Koenis, is fel over de eis van de Officier van Justitie: hij zegt dat dit totaal niet in verhouding is met bijvoorbeeld de relschoppers op het Museumplein, die stenen gooiden en een karatetrap uitdeelden. Die laatste dader kreeg slechts een taakstraf, aldus Koenis. Ook benadrukt hij de beslotenheid van de app-groep. In het oordeel over S. neemt de rechter uiteenlopende zaken mee: de grote bezorgdheid die heerste in Medemblik, het signaal voor S. dat de profielfoto van de Whatsapp-groep een SS-er en een politieman was ('toen had je eruit moeten stappen'), dat de Whatsapp-groep door iedereen te betreden was (vorm van openbaarheid), maar ook dat S. verdriet had van zijn overleden neef, die volgens hem onder de coronacrisis leidde.

Ja, Johan S. is schuldig aan opruiing voor de (uitgebleven) coronarellen in zijn gemeente. Hij moet drie weken de gevangenis in, waarvan hij al een deel heeft uitgezeten en krijgt drie weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Alkmaarder Safiro En dan de jonge Safiro J., met zwarte krullen, joggingbroekie en wit T-shirt. Hij heeft vanaf vandaag een strafblad, omdat hij een oproep tol rellen in Alkmaar verspreidde via Snapchat. "Ik wilde helemaal niet echt rellen, ik ben altijd met mijn vrienden of bij mijn vriendin en die weten dat ook. Iedereens stuurde het door", zei hij daar vandaag over. De 19-jarige werkte tot zijn arrestatie tien dagen geleden (hij heeft al die tijd in de penitentiaire inrichting gezeten) via een uitzendbureau als stratenmaker. Hij heeft slecht contact met zijn ouders en woont op zichzelf onder begeleiding van Jeugdzorginstelling Parlan. Op 23 januari opent hij Snapchat.

Quote "Het Openbaar Ministerie is doorgeslagen. Zijn oma wist niet eens dat haar kleinzoon al negen dagen vastzit" Advocaat van Safiro

Hij stuurde een gekregen foto naar zijn honderd volgers met daarop de tekst 'Alkmaar wtf man, sta op voor de mensenrecht!!! Jullie zijn toch geen facking dieren?? Ik wil heel Alkmaar zien losgaan!!! Dinsdag 20.00 in de Alkmaar stad'. (zie foto) 'Kan een moker fixen' Daarnaast zijn er vanaf zijn mobiel in de dagen daarna berichtjes gestuurd in een Telegram-groep genaamd 072 op de kaart. Berichtjes als 'Ik kan een moker fixen, pas op dat de scotoe niet joined, heb nog een paar thunderkings en ben aanwezig sowieso'. "Ik was toen bij vrienden in Bergen en omdat ik 4G heb, willen ze altijd op mijn telefoon. Ik heb ook geen wachtwoord. Zij zijn toen op Telegram gegaan en hebben die berichtjes gestuurd. Hoe zij typen, typ ik helemaal niet", zegt J. daarover. Hij oogt een beetje nerveus, speelt met zijn mondkapje. Tekst gaat door onder de foto

Deze tekst stuurde hij door naar zijn volgers - Snapchat

In de verdediging pleitte advocaat Elwin Boskma dat J. met de Snapchat-foto zijn vrienden op de hoogte wilde stellen de actualiteit. "Zoals media ook doen. Zoals media hier nu ook in de rechtszaal zitten: ze rollen over elkaar heen om hier verslag van te doen. Worden zij dan ook vervolgd?" Boskma zei ook dat 19-jarige een printscreen van onderstaande tweet wilde delen - dat was te zien in zijn telefoon - maar hij net voor het posten in slaap viel.

Ook belde S. na zijn arrestatie direct zijn vriendin en zei tegen haar: 'Vergeet dat Snapchat-bericht en doe geen gekke dingen, wees gewaarschuwd'. Boskma zet bovendien vraagtekens bij de manier justitie met hem om is gegaan, zijn telefoon lag bijvoorbeeld al die tijd nog op het politiebureau in Alkmaar. "Het Openbaar Ministerie is doorgeslagen. Ik werd gisteren door Safiro's oma gebeld. Zij wist niet eens dat haar kleinzoon al negen dagen vastzat." Ook zijn werkgever heeft J. niet kunnen inlichten dat hij vastzat.

Hoewel de Officier van Justitie het opzettelijk doorsturen zo klaar als een klontje vond, weegt het voor de rechter zwaar dat het Snapchat-account van J. op privé staat en dus de opruiende foto alleen door zijn honderd volgers konden worden gezien. Het oordeel: ja, Safiro riep op om te rellen, maar om van opruiing te spreken was het platform te besloten. Daarom krijgt hij tien dagen celstraf, de lengte van zijn voorarrest, en vijf dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar in de hoop dat 'dit hem weerhoudt om, eventueel onder invloed van zijn vriendengroep, nog een keer zoiets door te sturen'. Tot slot klinkt Safiro: "Het was echt met twee clicks gebeurd, maar het had ook niet kunnen gebeuren. Ik heb ervan geleerd. Maar mag ik nu dan wel meteen mijn telefoon ophalen?" Opluchting Zowel in Medemblik als Alkmaar werd niet echt gereld vorige week. Tot grote opluchting van de inwoners. In Zaandam is op 25 januari dus wel, zo blijkt uit de rechtszaak vandaag, een groep van ongeveer vijftig mensen op straat geweest waarvan een aantal vuurwerk naar politieagenten gooiden. Zaandijker Edwin S. zou door politie-agenten in die groep gezien zijn, maar claimde zelf op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn. Zijn advocaat zei na de rechtszaak tegen NH Nieuws: "De maatschappij roept op tot vergelding, dat zie je wel vaker bij dit soort golfbewegingen, maar in het geval van mijn cliënt was er onvoldoende bewijs." Naast Edwin S. zijn er meer aangehouden, waarvan een aantal minderjarig. Zij moeten nog voorkomen. Verslaggever Anne Klijnstra was ook bij de zitting vandaag. Bekijk hieronder de video met daarin ook de uitspraken

