Weer extra geld uit reservepot gemeente voor coronamaatregelen

Het extra geld is onder andere bedoeld om ondernemers, de culturele sector en sportverenigingen te ondersteunen. Maar ook om de extra kosten voor de afvalinzameling en misgelopen parkeeropbrengsten te compenseren. Het meeste geld, 13,7 miljoen euro, is nodig voor extra uitkeringen en voorzieningen in het sociale domein. Het gaat om extra steun voor het eerste half jaar van 2021.

"Onze instellingen, organisaties en verenigingen mogen niet omvallen", verklaart de Haarlemse wethouder Michel Rog van Financiën in een persbericht. "De uitwerking van de compensatie vanuit het Rijk is nog niet in alle gevallen duidelijk. Daar gaan we als gemeente Haarlem niet op wachten."

