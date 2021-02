Zo wordt het water in het IJsselmeer de komende dagen op peil gehouden

WEST-FRIESLAND - Regen- en smeltwater uit Duitsland en Zwitserland stroomt deze weken in grote hoeveelheden Nederland in. Vooral in het zuiden van het land dreigen rivieren daardoor buiten hun oevers te treden, maar welke gevolgen heeft het naderende water voor Noord-Holland? NH Nieuws zocht uit hoe het water in het IJsselmeer op peil wordt gehouden.

In verschillende delen van het land ondernemen Rijkswaterstaat en waterschappen actie tegen hoogwater. Als de waterstand twaalf meter boven NAP komt, treden rivieren buiten hun oevers. En dat dreigt te gebeuren in het Gelderse Lobith. Hier wordt eind deze week een waterstand tot 14,30 meter boven NAP verwacht.

In Noord-Holland klinken de alarmbellen een stuk minder luid. Rijkswaterstaat heeft het waterpeil in onze grote meren bestempeld met 'code groen'. "Het waterpeil van het IJsselmeer is momenteel hoog voor de tijd van het jaar. Het waterpeil van het Markermeer is licht verhoogd", zo meldt Rijkswaterstaat. Bij het Krabbersgat in Enkhuizen staat het water op 14 centimeter beneden NAP en voor het Markermeer staat dat op min 20 centimeter.

Een verhoging is helemaal niet zo gek in deze tijd van het jaar, legt Marko Cortel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit. "Wat je wel ziet, is veel smelt- en regenwater uit Duitsland en België dat in de riviergolf onze kant op komt", aldus Cortel. "Rivieren in Europa stromen naar het laagste punt en dan komen ze in Nederland terecht."

Van het IJsselmeer naar de Waddenzee

Het grootste gedeelte water dat ons land binnenkomt, stroomt via de Rijn en Waal richting de Noordzee. "Een kleiner deel gaat noordwaarts over de IJssel en komt bij Kampen in het IJsselmeer terecht", aldus Cortel. "Er is dus wel een grote aanvoer op het IJsselmeer, maar in de Afsluitdijk zitten spuisluizen, dus als het peil te hoog wordt dan kan Rijkswaterstaat spuien door de Afsluitdijk naar de Waddenzee."

De spuisluizen dus. Die moeten ervoor zorgen dat het waterpeil in het IJssel- en Markermeer niet te hoog wordt. Dat werkt als volgt: de spuisluizen zijn alleen bruikbaar als het eb is op de Waddenzee. De sluis wordt dan opengezet en daardoor valt het water vanuit het IJsselmeer naar het lagere gedeelte in de Waddenzee. Het waterschap verwacht het extra water op deze manier goed te kunnen afvoeren. In het IJsselmeer - met een oppervlakte van 1.100 vierkante kilometer - kan het waterpeil volgens Cortel op deze manier binnen een dag drie centimeter zakken.

Niet zichtbaar met het blote oog

Kom je in de buurt van het IJsselmeer, dan zul je niet of nauwelijks iets merken van de verhoogde waterstand. "Het kan zijn dat het waterpeil in de grote meren iets zal stijgen. Maar ga je bijvoorbeeld bij Wijdenes op de dijk staan, en het water zou daar vijf centimeter zijn gestegen, dan zie je dat niet met het blote oog."

En dan de sneeuwval die komende dagen verwacht wordt. Ook dat is voor het waterschap geen reden voor zorg of extra maatregelen. "Tien centimeter sneeuw vinden wij een heel dik pak, maar als je dat laat smelten blijft er drie centimeter water over", aldus Cortel. "We zijn er niet heel druk mee, nee." De focus ligt bij het waterschap vooral op de regenval in de polders, dat vervolgens via gemalen weggepompt moet worden. Maar ook hier zijn volgens Cortel op dit moment geen problemen te zien.