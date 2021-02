De Peiling: Een jaar extra studiefinanciering voor studenten in coronatijd

Jan Hol, voorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede, vraagt in een open brief aan demissionair premier Rutte een jaar studiefinanciering cadeau. Door de speciale werkgroep 'Hoe Houden We Het Vol' weet Hol dat steeds meer studenten vertraging oplopen, hun prestaties dalen, minder vrolijk worden en zich zorgen maken over hun toekomst. "Ze leven eigenlijk in een mentale hongerwinter. Velen van hen hebben continu last van dreiging, angst en isolatie. En dat schaadt onze jonge generatie", volgens de voorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede.