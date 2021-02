Zeehondje met touw om nek gered: 'Incident dat door vervuiling steeds vaker voorkomt'

SCHOORL - Een zwartgrijze zeehondenpup is gisteren gered door de EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) in Schoorl aan Zee. Het dier had een dik touw om z'n nek en lag in het zand bij de duinen, ver van het water vandaan. "Touwen, netten, ballonnen of verpakkingsmateriaal drijven in het water en nieuwsgierige zeehonden raken erin verstrikt", verklaart het zeehondencentrum in Pieterburen.

Gisteren ontving het zeehondencentrum even voor 8 uur 's ochtends een melding van een gewonde zeehond.

De strandingscoördinator nam vervolgens direct contact op met Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren. "Niet veel later arriveerde een ervaren vrijwilliger en trof het dier aan met een touw om z'n nek."

Reddingsactie

De vrijwilliger wist het zeehondje met succes te vangen. "We zijn erg blij om te melden dat hij op tijd uit het touw is bevrijd."

Wonder boven wonder mankeert het dier verder niets. "Het touw had geen wonden achtergelaten in de huid, dus de zeehond kon direct vrijgelaten worden. Hopelijk is het de laatste keer dat hij zo in de problemen raakt.

Melanisme

Op de video in de Instagrampost van het zeehondencentrum is te zien dat het dier, op wat grijze vlekken na, zwart is. Het gaat hier om een bijzondere kleurafwijking, genaamd melanisme - het tegenovergestelde van albinisme. Waar bij albinisme het pigment ontbreekt, is er bij melanisme juist een overschot aan pigment, waardoor het dier zwart wordt.