Na winterstalling op strand 'openen' zomerpaviljoens de deuren

Houten schotten moesten de zomerpaviljoens beschermen tegen het opstuivende zand, maar ze hebben het allemaal 'overleefd'. Echte stormen bleven ook uit. De paviljoenhouders waren regelmatig in hun zaken aanwezig. "Wij zijn deze winter vooral met een creatief proces bezig geweest, dat was dan wel weer een leuk aspect", vertelt Farah Khan van Woodstock. "We maken een heel nieuw decor binnen en daarbij recyclen we vooral de materialen die we al hadden. Dat scheelt ook weer kosten", vertelt ze. Dat ze kosten kunnen besparen, na een onrustig seizoen met beperkte omzet, is nu belangrijk. Ze is daarom ook blij dat het paviljoen deze winter op het strand mocht blijven staan.

Normaal rijden in februari de shovels af en aan over het strand en wordt er druk getimmerd en geboord bij de paviljoens. Dat is nu een stuk minder het geval in Bloemendaal aan Zee. Bij beachclub Bloomingdale worden bij het terras wel wat werkzaamheden verricht en bij strandpaviljoen Woodstock wordt er vooral binnen werk verzet. De hoofdgebouwen van beide paviljoens mochten deze winter op het strand blijven staan. Losstaande containers moesten wel elders opgeslagen worden.

Een feest of festival bij Woodstock zou ze fantastisch vinden, maar Farah ziet het nog niet zo snel gebeuren in Bloemendaal aan Zee. "Het zou mooi zijn als dat aan het einde van het seizoen toch weer mogelijk is." Zij en haar collega's wachten ondertussen maar weer af wat er de komende weken allemaal gaat gebeuren. Opnieuw een hoop onzekerheid, waar ze vorig jaar ook veel mee te dealen hadden. En dat is mentaal af en toe best zwaar, als je telkens maar niet weet waar je aan toe bent.

Natuurlijk willen Farah en de andere medewerkers van Woodstock zo snel mogelijk weer aan de slag voor hun gasten. Ze mogen voorlopig alleen 'take-away' buiten het paviljoen aanbieden, maar daar wachten ze nog even mee. "Het wordt komend weekend koud en het gaat sneeuwen, dus dan zal het ook niet zo druk zijn op het strand", vertelt ze. Bovendien kan de vrieskou een negatief effect hebben op de leidingen buiten, dus wachten ze liever nog even. Ook dat scheelt weer wat kosten.

Even verderop, in Zandvoort, is Beau van Haren van strandpaviljoen Vooges ook druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe zomerseizoen. Ook hij en zijn collega's hebben de winterperiode gebruikt om de zaak van binnen op te knappen, want ook Vooges hoefde niet afgebroken te worden. "We hebben alles geverfd, in de lak gezet, de bar is vernieuwd. En we hebben natuurlijk keihard getimmerd aan een nieuwe buitenbar."

Die buitenbar gaat, als het aan Van Haren ligt, de komende dagen flink bezocht worden, als afhaalpunt voor 'take-away'. "We gaan echt rammen, we zijn blij dat we onze vaste gasten weer kunnen ontvangen." Al zal dat voorlopig nog wel alleen in de buitenlucht zijn voor 'take-away'.