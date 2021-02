Vierde aanhouding in zaak datadiefstal uit computersystemen GGD

Gisteren werd een 25-jarige man uit Amstelveen aangehouden in deze zaak. Eerder werden er twee medewerkers van de GGD opgepakt in Amsterdam, een 23- jarige man uit Heiloo en een 23- jarige man uit het Zuid-Hollandse Alblasserdam.

De zaak is in onderzoek bij het cybercrime team van de politie midden-Nederland. Op vrijdag 22 januari kregen politie en het OM meldingen van de GGD en een journalist van RTL dat er op Telegram persoonsgegevens uit een GGD-systemen te koop zouden worden aangeboden.

De oorzaak zou liggen in de exportfunctie van het systeem, waarmee gegevens van geteste personen uit het systeem gedownload en doorgestuurd kunnen worden. Te veel medewerkers bleken daartoe toegang toe te hebben.

Na de onthullingen van RTL, besloot de GGD vorige week om de exportfunctie grotendeels uit te zetten, zo meldde de NOS afgelopen weekend. Ook een andere functie waarmee gegevens uit het systeem konden worden gehaald, de printfunctie, is tijdelijk uitgeschakeld.

Half december

Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het datalek bij de GGD. De NOS schrijft dat de kwetsbaarheid van het systeem al half december bekend was. Op 11 december bleek uit een interne risicoanalyse dat er 'serieuze kwetsbaarheden' in de systemen zaten. Een week later bleek er nog niets mee gedaan.