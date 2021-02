Twee verdachten dood Jaymie (22) weer vrij, man werd neergestoken tijdens drugstrip

HEEMSKERK - Twee van de drie mannen die zondag zijn opgepakt na de dood van de 22-jarige Jaymie in een flat in Heemskerk , zijn weer vrijgelaten. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie tegen NH Nieuws. Volgens de advocaten van een van hen zou het 22-jarige slachtoffer uit Heiloo zijn doodgestoken door een van zijn vrienden, na een uit de hand gelopen experiment met de drug LSD.

Ook Arthur van der Biezen, de advocaat van de hoofdverdachte, bevestigt die lezing. De hoofdverdachte blijft als enige vastzitten, zijn voorarrest is verlengd met twee weken.

Beide advocaten zeggen tegen NH Nieuws dat het gaat om een groep van vier vrienden die afgelopen zondag bij elkaar kwamen in de flat aan de Beneluxlaan in Heemskerk. De hoofdverdachte, een 21-jarige man uit Heemskerk, woont daar. In zijn appartement wilden de vrienden gaan experimenteren met drugs.

"Met LSD", zegt Esther Vroegh, de advocaat van een van de twee medeverdachten tegen NH Nieuws. "Ze hadden nooit kunnen bevroeden hoe dit uit de hand zou lopen."

Trip

LSD is een sterk middel dat een hallucinerende werking heeft. Volgens de advocaten zou zo'n trip ervoor gezorgd hebben dat de hoofdverdachte uiteindelijk zijn vriend, de 22-jarige Jaymie uit Heiloo, met messteken om het leven heeft gebracht.

Toen de politie in de nacht van zaterdag op zondag bij de flat aankwam, was het slachtoffer al overleden. De hulp van de hulpdiensten mocht niet meer baten. Een vrouw die ook in dezelfde flat woont, zei die dag al tegen NH Nieuws dat er door een van de jongens geroepen werd dat hij een LSD-trip zou hebben.