Gemengde gevoelens door verlengde sluiting van buitenschoolse opvang

Het besluit om de BSO's voorlopig nog dicht te houden, zorgt bij Annemarie Dees voor gemengde gevoelens. Ze is directeur-bestuurder van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer en vertelt dat ze de maatregel aan de ene kant begrijpt. "Aan de andere kant denk ik wel dat kinderen ook in de thuissituatie best met veel andere kinderen in aanraking komen. Ze spelen buiten, gaan bij vriendjes spelen of misschien worden ze extra opgevangen door opa en oma."

Jonge meiden, opa's en oma's

Dat soort alternatieven ziet ook Diane van der Horst voor zich. Ze heeft twee kinderen, een van hen zit op de middelbare school, maar de ander wordt regelmatig ondergebracht bij een BSO. "Ouders moeten op zoek naar manieren om hun kind onder te brengen. Er worden jonge meiden als oppas ingeschakeld, maar ook familie, denk aan opa's en oma's. Op die manier zien ze eigenlijk nog meer mensen dan wanneer ze naar de BSO gaan."

Annemarie Dees is, naast de verlengde sluiting van de BSO, wel te spreken over de heropening van de kinderopvang. "Ik denk dat het voor veel ouders best heel zwaar is geweest. Het is heel fijn voor die ouders dat zij de kinderen nu onder kunnen brengen bij ons. Daarnaast is het ook voor de kinderen heel belangrijk.

Rust

Terwijl de kinderopvang en BSO gesloten waren, konden ouders met een vitaal beroep hun kinderen bij de noodopvang brengen. Ook voor Diane van der Horst was dit een uitkomst: "Daardoor kan ik ook mijn cruciale beroep uitvoeren en zorgt het voor mijn dochter ook voor een beetje rust."