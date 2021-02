Voetballer Gerry Vlak van IJsselmeervogels naar Koninklijke HFC

HAARLEM - Koninklijke HFC heeft Gerry Vlak vastgelegd voor komend seizoen. De Volendammer komt over van IJsselmeervogels. Beide clubs komen uit in de tweede divisie.

De 24-jarige Vlak speelde sinds de zomer van 2020 voor IJsselmeervogels en kwam slechts tot vijf wedstrijden namens de club uit Spakenburg. Daarvoor was hij profvoetballer bij FC Volendam.

"De afgelopen periode hebben we gesprekken met Gerry gevoerd over de invulling van het middenveld voor komend seizoen en we zijn samen tot de conclusie gekomen dat hij een ander type middenvelder is. Deze week heeft Gerry ons laten weten de club te gaan verlaten en te gaan voor een nieuwe uitdaging", aldus Erwin van der Lugt van IJsselmeervogels op de website van de club.

Daniel van Son en Khalid Tadmine maken komende zomer juist de overstap van Koninklijke HFC naar IJsselmeervogels.