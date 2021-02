Onzekerheden in de festivalbranche, maar 'we proberen hoe dan ook iets op poten te zetten'

AMSTERDAM - Met klotsende oksels tegen elkaar aanschuren in een hete tent of met een speciaalbiertje genieten van een goede theatervoorstelling. Amsterdamse festivalorganisatoren hopen dit soort ervaringen dit jaar gewoon weer te kunnen bieden, maar lopen ondertussen tegen veel onzekerheden aan. "Hebben we het over 100 of 1.000 mensen bij elkaar? Dat is nogal een verschil."

Al zo'n veertig jaar wordt er in het Amsterdamse dorp Ruigoord het vierdaagse festival Landjuweel georganiseerd, goed voor zo'n 5.000 bezoekers per dag. Dit jaar wordt die traditie 'gewoon' weer voortgezet, stelt Ruben Lodeizem, voorzitter van Stichting Landjuweel. "We hopen natuurlijk op maximale capaciteit, maar mocht dat niet kunnen, dan zoeken we naar mogelijkheden van wat er wel kan. We gaan sowieso iets doen." Ook Nadine van Pinxteren, van Stichting Mobile Arts die onder meer De Parade organiseert, is vastbesloten. "We proberen hoe dan ook iets op poten te zetten." Op meerdere paarden wedden Mitchel Bovenlander organiseert met 4PM Entertainment in Amsterdam festivals als Kingsland en het Amsterdamse Terrassen Festival. Hij heeft al geaccepteerd dat een aantal evenementen niet zal doorgaan. "Op Koningsdag organiseren we altijd Kingsland, en op 5 mei het Amsterdams Verbond. Iedereen snapt dat we dat niet gaan halen." Toch is er voor hem nog genoeg om mee aan de slag te gaan. "Je moet op meerdere paarden wedden, want met deze onzekerheid moet je alle mogelijkheden afgaan. Afgelopen zomer organiseerden we de Amsterdamse Zomer, waar elke avond 250 bezoekers konden komen. Dat ging eigenlijk heel goed, we hebben toen zo'n 100 concerten kunnen doen. Dat willen we dit jaar weer gaan doen. Maar het is allemaal met de nodige hand op de rem."

De vraag is dan ook hoeveel je nu al kunt voorbereiden. Nadine, van De Parade, vindt dat lastig. "Hebben we het over 100 of 1.000 mensen bij elkaar? Dat is nogal een verschil", stelt ze. Het is dan op dit moment vooral een kwestie van verschillende scenario's uitwerken. "We zijn bezig met het ontwikkelen van verschillende modellen zodat we van groot naar klein kunnen bewegen. Maar het blijft lastig, theatertenten zijn niet gemaakt voor mensen die op 1,5 meter van elkaar zitten."

Bovendien wil je weten hoeveel beweging er mogelijk is, zegt Nadine. "Moet er een horeca-app worden ontwikkeld of mogen we bedienen? Dat zijn allerlei vraagstukken die je nu al zou willen weten zodat je er mee aan de slag kan gaan." De organisatie van Landjuweel beaamt dat. "Normaal gesproken heb je in april voor een festival in juli al een vrij compleet draaiboek. Hoeveel en waar staan de podia, hekken, wc's, kraampjes, stroompunten... Maar goed, afschalen is afschralen, dus dat zal niet het meeste werk zijn. Dan zouden wij het bijvoorbeeld zonder kamperen kunnen doen. Al hopen we daar natuurlijk niet op." Aan het plannen van een festival in een onzekere periode kleven ook financiële risico's. Mitchel van 4PM Entertainment: "Dan is het wel van belang of je bijvoorbeeld een deal kan maken met de artiest dat als het niet doorgaat, je ook niet volledig hoeft te betalen. Wellicht kan het garantiefonds van de overheid, dat ingaat vanaf 1 juli, ook helpen bij het betalen van leveranciers." Septemberpiek Omdat de onzekerheid van veilig feestvieren voortduurt, worden ook steeds meer festivals naar later in de zomer verplaatst. Ondertussen is Lentekabinet, een festival bij 't Twiske, al getransformeerd naar 'Zomerkabinet', en bekijkt ook Ruben van festival Landjuweel de opties om zijn festival te verplaatsten. "We hebben het festival nu eind juli gepland, maar we hopen het nog te kunnen verplaatsen naar eind augustus." De agenda's van artiesten, technici en ander festivalpersoneel dreigen daardoor ook bomvol te raken in augustus en september. Lukt het dan nog wel om artiesten te boeken? "Die periode wordt steeds drukker", stelt Mitchel van 4PM Entertainment. "De agenda's van de artiesten zaten sowieso al best vol. Als er nu extra festivals bijkomen, dan is er vrijwel geen speelruimte meer om later nog iemand te vragen. De vraag is ook of er veel internationale artiesten willen en kunnen komen."

Voor De Parade, een theaterfestival, is het niet mogelijk nog te gaan verplaatsen. "Wij zitten buiten het theaterseizoen, waardoor we dan juist die artiesten kunnen boeken. Als we gaan verplaatsen naar september, kan dat natuurlijk niet meer." Gelukkig hebben ze het programma van vorig jaar nog klaarstaan. "We hebben nu de programmering van vorig jaar geïnformeerd. Het scheelt veel werk als daar een groot deel van door kan gaan." Dat er festivals doorgaan, is volgens de organisatoren in ieder geval zeker. Ruben van het Landjuweel festival is dan ook resoluut. "Al is het maar een stoet, een optocht, er gaat iets komen!"