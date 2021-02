Voetbalclubs blij met plan KNVB voor kleinschalige voetbalcompetitie

WEST-FRIESLAND - De KNVB wil dit seizoen nog kleinschalige regionale competities opzetten, als er weer in competitieverband gevoetbald mag worden. De bond hervat de reguliere competitie niet meer voor een groot deel van het amateurvoetbal (B-categorie). Voetbalverenigingen in West-Friesland zijn enthousiast over deze Regio Cup van de voetbalbond . "Als de KNVB binnen de regels iets kan organiseren, dan juichen wij dat helemaal toe", aldus Eelco Groen, voorzitter van VV Hauwert '65.

Bij de voetbalclub in Hauwert wordt er sinds de tweede lockdown nog zoveel mogelijk getraind, waar het mogelijk is binnen de regels. "We zijn er voorstander van dat de jeugd zich kan blijven doorontwikkelen, kan sporten en niet te veel binnen zit."

Volop trainen en partijtjes spelen

En ook bij SV Always Forward wordt nog volop getraind. Daar merken ze dat kinderen en jongeren die binnen de coronaregels mogen voetballen, de club heel goed weten te vinden voor trainingen en onderlinge wedstrijden. "Maar de teams hebben inmiddels al zo vaak onderling tegen elkaar gespeeld, dat de jonge voetballers daar nu wel een beetje klaar mee zijn", aldus Willem Kluft.

Hij juicht het nieuwe plan van de KNVB, een kleinschalige competitie binnen de regio, dan ook zeker toe. "Het is leuk dat het zo opgevuld wordt. Misschien kunnen ze het ook wat meer regionaal maken, door het bijvoorbeeld de West-Friesland Cup te noemen."

Ook Pieter Veenstra, voorzitter van VV Dindua roemt de creativiteit van de KNVB. Misschien speelt deze Enkhuizer club dan alsnog in eigen tenue dit seizoen. Vanaf het volgend seizoen zijn ze namelijk gefuseerd met de voetbalvereniging West Frisia. "Het zou mooi zijn als we dit jaar nog met ons eigen vereniging op een mooie manier kunnen afsluiten", aldus Veenstra.

Pas op de plaats

Er wordt ook met veel voorzichtigheid gereageerd op de plannen van de KNVB. Adri Schouten, voorzitter van SEW Nibbixwoud, wordt blij van de plannen, maar wil absoluut niet terug naar de periode voor de lockdown.

"Dat leverde toen best wel wat gedoe op, en moesten we ons op bestuurlijk niveau constant afvragen: wie neemt het risico en wie neemt de verantwoordelijkheid?" Hij zet dan ook liever, zeker voor de volwassenen, een streep onder dit voetbalseizoen. "Eerst moet er duidelijkheid zijn over de Britse variant. Als we te snel starten dan komt dat de bestrijding van het coronavirus niet ten goede."

Na corona ook een Regio Cup?

Hoe creatief de Regio Cup ook is volgens meerdere voetbalverenigingen, toekomst voor deze competitie na corona is er volgens de voorzitter van SV Always Forward, Willem Kluft, niet.

"De gewone competitie is natuurlijk wel het leukste. Dan kun je veel beter op kwaliteit selecteren. Dan blijft het leuk voor de grotere clubs, maar ook voor de kleinere voetbalvereniging die geen selectie hebben omdat ze minder teams hebben."