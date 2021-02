Collega's halen meer dan twee ton op voor gezin omgekomen politieagent

BERGEN - Collega's van de omgekomen politieagent en vader Robin uit Maassluis, die maandag om het leven kwam bij een heftig ongeval op de N9, zijn een inzamelingsactie gestart om zijn tweelingdochters financieel te steunen. Binnen een dag staat de teller al op meer dan twee ton. Suus, hun moeder, ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. "We zullen als een grote familie om jullie heen blijven staan", zeggen de collega's.

Robin, Suus en hun tweelingdochters Sofie en Feline - Beeld: Privéfoto, via Getfunded.nl

Maandagmiddag omstreeks 14:00 uur rijden Robin (30) en Suus (35) op hun vrije dag vlakbij Bergen, wanneer er plotseling een tegenliggende vrachtwagen de andere weghelft opzwalkt. Robin zit achter het stuur en kan het gevaarte niet ontwijken. Het stel crasht na een frontale botsing door de vangrail in de berm. Hulpdiensten rukken massaal uit en een traumahelikopter landt vlakbij de plaats van het ongeluk. Voor Robin kan het ambulancepersoneel niets meer doen, hij is op slag dood. Zijn vrouw Suus zit klem in de auto en moet er door de brandweer worden uitgehaald. In kritieke toestand wordt ze naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze nog altijd vecht voor haar leven. Zwarte dag Het verlies van Robin komt hard aan bij collega's. "Robin, maatje.. Waar moeten we beginnen? Geen van ons heeft het juiste antwoord. Je bent plotseling en op een vreselijke manier uit onze collegiale familie gerukt. Het inktzwarte stukje van het werk waar we met zijn allen regelmatig mee te maken hebben, komt met het verliezen van jou verschrikkelijk dichtbij", schrijven ze.

Tijdens een frontale crash met een vrachtwagen kwam politieagent en vader Robin om het leven - Beeld: NieuwsFoto.nl

Vanuit het hele land wordt enorm meegeleefd met de tweelingdochters van Robin en Suus, Sofie en Feline. De inzamelingsactie 'In loving memory of Robin' levert in slechts een paar uur tijd honderden donaties op. "De reacties en steun zijn overweldigend", schrijven de collega's van Suus. "Het is met geen pen te beschrijven hoe dankbaar we zijn." Maatje De collega's van Robin eindigen hun tekst op de doneerwebsite met een liefdevolle laatste boodschap voor hun overleden maatje. "Je glas was altijd halfvol. Alle kleine beetjes helpen, is wat je zelf zou zeggen. Met deze actie willen wij daar namens al jouw collega’s collectief voor zorgen, zodat je meiden zich daar geen zorgen om hoeven te maken. Rust zacht maatje."