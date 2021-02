Supervangst: jonge magneetvissers hengelen tas vol sieraden uit een vijver

Het tasje bleek vol te zitten met sieraden. Armbanden, ringen, oorbellen en zelfs wat geld. Met hun vondst renden de drie jonge Hilversummers naar Vincent, de vader van Noa. "We zagen de zware tas en zijn een tijd bezig geweest om alles eruit te halen en schoon te maken. Het was een flinke klus. Uiteindelijk hebben we alles uitgestald op het aanrecht. Toen zagen we pas hoeveel het was. We stonden er allemaal ontzettend van te kijken. De kinderen waren natuurlijk erg onder de indruk", vertelt Vincent. Vincent stuurde meteen een appje naar Anne om over de vondst te vertellen. "Ook ik was helemaal verbaasd", vertelt ze.

Felix laat zijn sterke magneet aan het touw wel vaker zakken in de Kastanjevijver tegenover zijn huis. "Hij heeft de magneet voor zijn verjaardag gekregen vorig jaar. Dat is tenslotte ook leuk om mee buiten te spelen", vertelt moeder Anne. Felix vist wel eens wat op. "Kleingeld, een sleutel en verder niet hele bijzondere dingen. Schatzoeken, noemt hij het. Het is heel aandoenlijk om hem bezig te zien bij de vijver. "

Waar de vele sieraden vandaan komen is gissen, al hebben de ouders wel een vermoeden. "Het kan natuurlijk van alles zijn, maar het zou ons niet verbazen als dit van een inbraak komt. Het is een grote vijver. Als je iets gestolen hebt en je wordt achterna gezeten, dan kun je er snel iets in weggooien", bedenkt Vincent. "We denken ook dat de spullen afkomstig zijn uit één gezin. Op een van de sieraden stond de naam 'Marieke' en op andere stukken stond de letter 'M'. Hoeveel waarde het allemaal heeft weten we niet, maar ik weet wel zeker dat de emotionele waarde voor de eigenaar waarschijnlijk veel groter is dan de echte waarde. We hopen dan ook dat het terugkomt bij de rechtmatige eigenaar."

Naar de politie

De ouders van Felix en Noa besloten zondagmiddag de politie te bellen na de bijzondere vondst. Al na een half uur stonden er twee agenten op de stoep. "De politie heeft alles meegenomen en gaat onderzoeken waar het vandaan komt. Ze kijken of ze het kunnen koppelen aan een inbraak bijvoorbeeld", vertelt Vincent.

Felix, Noa en Elin begrepen dat de politie moest worden gebeld om te kijken waar de sieraden vandaan kwamen, maar vonden het stiekem maar wat jammer. "Ze hadden hun oog al laten vallen op een paar sieraden", zegt Vincent met een lach. Anne vult aan: "Felix had al wat voor mij uitgezocht en ook de twee vriendinnetjes vonden het een en ander heel mooi."

Toch was ook Felix erg ontdaan van de bijzondere vondst. "Toen we na afloop naar huis liepen, moest hij opeens hard huilen. Toen ik vroeg waarom, wist hij het ook niet echt. Het zal de ervaring geweest zijn. Nu is hij vooral hartstikke trots."

Gesprek van de dag

De gevonden 'schat' van de drie jonge Hilversummers is in de buurt bij onder andere kinderen het gesprek van de dag. "Ja, dit is wel een mooi verhaal voor op school of op verjaardagen", zegt Anne met een lach. "Ze zijn alweer flink in de weer om nog meer schatten te zoeken. Felix doet dat overigens met een nieuw visnet. Zijn vorige visnet is door de zware vangst kapot gegaan. Daar was hij ontzettend verdrietig over. Vincent heeft via een bevriende dierenspeciaalzaak een nieuw visnet gekocht. Daar is hij hartstikke blij mee."