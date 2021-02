Aanzet tot compensatie biedt kleine reisbureaus hoop: "Ben nu op mezelf aangewezen"

BENNEBROEK - De reiswereld staat al bijna een jaar op zijn kop. Maar er gloort licht aan de horizon. Afgelopen dinsdag keurde de Tweede Kamer twee moties voor compensatie voor reisorganisaties goed. Rob Sijm van Mambulu! Safaris uit Bennebroek hoopt dat óók hij in aanmerking komt: "Elke euro is er één."

Sinds maart vorig jaar ligt voor Sijm alles stil. Ondertussen lopen de vaste lasten door, zoals bijvoorbeeld de websitehosting. Ook lijdt hij veel verlies vanwege beurzen waar hij begin vorig jaar heeft gestaan. Nu valt hij buiten de boot wat de steunpakketten betreft. Hij hoopt dan ook dat hij door de moties nu ook kans maakt op compensatie.

Moties

Er lijkt nu een sprankje hoop aan de horizon. CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch diende twee moties in, waarvan één een tegemoetkoming in de annuleringskosten voor kleinschalige reisorganisaties inhoudt. Daarnaast vroeg hij om de oprichting van een commissie binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als oplossing voor schrijnende gevallen die buiten de TVL vallen.

Beide zijn aangenomen. Maar wat de compensatie precies gaat inhouden, dat moet nog duidelijk worden, vertelt Nathalie D’Alessandro, woordvoerder van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). Zij is voorzichtig blij: "Het is een eerste stap in de goede richting. Alleen moet de regering de voorstellen nog uitwerken." Wanneer het zover is, is nog niet bekend.

Verlies

Kosten waar de reisbranche mee kampt, zijn bijvoorbeeld de annuleringskosten. "Dat zijn de kosten die je maakt om reizen in te boeken. Dit zijn inkoopkosten, kosten die je niet kan terugvorderen."

Al sinds vorig jaar half maart staat het reisadvies voor landen buiten de Europese Unie op oranje. Inmiddels wordt reizen helemaal afgeraden. "Het hele jaar hebben we niemand op reis kunnen sturen, terwijl alle reizen ingekocht waren. Voor reizen naar Japan en China is dat al sinds januari 2020 het geval. Al die tijd is er niets aan inkoop gecompenseerd aan de reisbranche. Nu eindelijk wordt erkend dat de reisbranche ook heel veel schade heeft."

Om hoeveel schade het gaat, is moeilijk te zeggen. "Het is heel divers. Er zijn reisorganisaties die vijf ton aan omzetverlies hebben, maar ook die vijf miljoen of zelf vijfhonderd miljoen verlies lijden. Je kan daar geen cijfer aan hangen." Voor de Bennebroeker loopt het verlies in de tienduizende euro's.

'Helaas pindakaas'

Vanuit de overheid zijn er wel compensatieregelingen zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Alleen daar zitten bepaalde voorwaarden aan, waardoor sommige reisorganisaties, met name de kleinschalige reisbureaus buiten de boot vallen.

Ook Sijm kan hier geen aanspraak op maken. "Ik val buiten alle steunmaatregelen. TVL daar zit een voorwaarde in, ofwel een apart adres dan wel aparte opgang voor je bedrijf. Ik werk vanuit huis, dus voor mij is het 'helaas pindakaas.' Gelukkig heeft mijn vrouw een baan, maar dat staat dus in de weg voor de TOZO. Ik ben dus volledig op mezelf aangewezen."

Volgens D’Allesandro zijn er heel veel kleinschalige reisorganisaties die met deze obstakels kampen. "De grote reisorganisaties hebben hier geen last van. Zij krijgen TVL, omdat ze een eigen kantoorpand hebben en de NOW als vergoeding voor de personeelskosten." De hoop van de woordvoerder is dat de voordeurvereiste van het slot gaat en dat het inkoopverlies voor de kleinere reisbureaus vergoed wordt.