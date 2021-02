Inwoners niet blij: nog meer afval scheiden en onduidelijkheid over 'hun' container

HEEMSKERK - Vanaf 15 februari mogen inwoners van Heemskerk niet langer al hun restafval in de grijze kliko gooien, maar moeten ze hun restafval scheiden. De grijze kliko wordt vervangen door een nieuwe kliko, uitsluitend bedoeld voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Het overige restafval moet in de ondergrondse container. Niet iedereen is enthousiast.

Inmiddels staan er duizenden in folie gewikkelde bakken met een oranje en blauwe deksel klaar om aan huis te worden afgeleverd. Wethouder Gaatze de Vries is trots: "Door de invoering van bakken in Heemskerk zullen plastic en papier beter gescheiden worden en daardoor gaat het restafval omlaag. Dat is beter voor het milieu."

In de Waterakkers en de Broekpolder verandert er bijna niets, daar gaat nagenoeg alles al via ondergrondse containers. Het gaat om de andere wijken in Heemskerk, de zogezegde laagbouwwijken, legt de woordvoerder van de gemeente uit. Daar zijn nu ondergrondse containers geplaatst waar bewoners na het scheiden van hun afval het overige restafval in kunnen doen.

Toch is Heemskerk absoluut niet de eerste gemeente waarbij het scheiden van afval wordt uitgebreid en aangepast. De nieuwe kliko speciaal voor plastic komt dan ook niet als een verrassing. In het geval van Heemskerk zijn de veranderingen afhankelijk van de wijk waarin je woont.

Nog een bak, meer afval scheiden en elke keer met je zakje restafval naar de ondergrondse container. Vooral dat laatste is voor oudere inwoners niet ideaal, zeker nu blijkt dat de afstand verder is dan de gemeente in eerste instantie meldde.

"De nummers van de containers in de brief kwamen niet overeen met de nummers op de kaart, dat was inderdad verwarrend"

André Peters woont in de Verzetstrijdersbuurt in Heemskerk en vraagt zich hardop af of deze extra toevoeging aan het recycleproces ook daadwerkelijk beter is voor het milieu, zoals de wethouder stelt. "Natuurlijk vind ik dat afval op een goede manier moet worden verwerkt, maar in mijn ogen kun je beter industrieel scheiden, oftewel achteraf scheiden. Dat is effectiever, minder arbeidsintensief en goedkoper, afvalheffing zal daardoor ook minder hoog uitvallen."

Ook over welke ondergrondse containers in Heemskerk, heerst nog onduidelijkheid. Het concept is eenvoudig, elke inwoner krijgt een pasje waarmee hij gebruik kan maken van drie nabijgelegen ondergrondse containers. Maar in de brief van de gemeente naar de inwoners blijken de nummers van de drie containers niet overeen te komen met de nummers van de containers op de bijgevoegde kaart.

Puzzelen

"Het is niet in één opslag helder welke ondergrondse afvalcontainer aan jou is toegewezen", zo vertelt Leanda Goedhart-Nijman. "Je moet puzzelen met verschillende documenten en die moet je eerst zoeken op de website van de gemeente. Dat kan echt beter."