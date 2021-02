Onzekerheid blijft voor geitenhouder die gedwongen weg moet: geen extra hulp

De geitenhouder woont nu met zijn 95 melkgeiten op een boerderij aan de Keverdijk aan de rand van Weesp. Hij kwam daar terecht toen hij meewerkte aan een vrijwillige kavelruil toen de provincie een stuk grond wilde hebben om het laatste ontbrekende stuk van de zogeheten 'natte schil' rondom het Naardermeer te realiseren.

Chiel streek neer op een stuk grond aan de Keverdijk met het doel om later weer te verhuizen naar een andere plek.

Daar is het drie jaar later nog altijd niet van gekomen. Doordat er in de tussentijd door de provincie een 'geitenstop' is ingevoerd kan Chiel nergens meer heen. Op zijn huidige stek wil de gemeente Weesp hem weer weg hebben, omdat hij geen vergunning heeft.