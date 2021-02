Mary Borsato: "Een bruidsjurk is geen afhaalproduct, die koop je niet online"

ALKMAAR - In bruidszaak De Witte Markies van Mary Borsato rinkelt de telefoon aan de lopende band: een aanstaande bruid vertelt in tranen dat haar bruiloft wéér wordt verzet. "Rustig maar lieverd, alles komt goed. Het wordt hoe dan ook een prachtige dag", sust Mary de bruid geruststellend toe. Aan de versoepeling voor winkels, die open mogen met een afhaalservice, heeft Mary geen boodschap. "Ik wil mijn bruiden een volledige ervaring kunnen bieden. Voor minder ga ik echt niet open."

In 42 jaar tijd heeft Mary nog nooit zoveel huilende bruiden aan de lijn gehad. De bekendste bruidzaak van Noord-Holland verkeert in zware tijden, gezien de industrie compleet op zijn gat ligt. "Het is zo erg voor die bruidjes, dan bellen ze: Mary wanneer kan ik nou eindelijk een jurk komen passen? En dan zeg ik: lieverd, nog even geduld. We zullen moeten wachten op betere tijden."

De huidige versoepeling van de maatregelen bieden voor Mary geen soelaas, want online verkoop en een afhaalservice - daar peinst ze niet over. "Het kopen van een bruidsjurk is een ervaring op zich - daar komt zóveel bij kijken. Vaak moeten er nog het een en ander worden versteld voordat het goed voelt en lekker zit. Je mist zo de sfeer, de ambiance en het vakmanschap."