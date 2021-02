Bewoners bezorgd over drukte in wijk en overhandigen petitie verkeersveiligheid

SCHAGEN - Actiecomité Muggenburg in Verzet heeft vanmorgen 700 handtekeningen overhandigd aan wethouder Jelle Beemsterboer. Door nieuwbouwplannen maken de bewoners zich zorgen over verkeersveiligheid in de buurt. Het wordt te druk, vinden zij.

Zoals de zaak er nu voor ligt, moet al het bouwverkeer en later al het normale verkeer over één weg, dwars door de wijk. "Het leeft erg in de buurt, dat kun je wel zien aan het aantal handtekeningen", zegt Peter Karsman van het actiecomité. "Er zijn 793 woningen in de wijk en gekeken naar het aantal handtekeningen kom je uit op een tekenscore van 90 procent."

Koers

Eerder liet de gemeente al weten op de hoogte te zijn van de zorgen in de buurt en met het probleem aan de slag te gaan. Wethouder Jelle Beemsterboer: "Ik heb het eerlijk gezegd een beetje over het hoofd gezien, ik dacht het kan wel via die weg. Maar dan is het mooi dat we in een democratie leven. Mensen vonden dat dit niet op die manier moest en kwamen meteen in beweging. We hebben de koers nu verlegd en dat is echt dankzij de actie."

Provincie

Volgens Beemsterboer ligt de prioriteit nu bij de weg en daarna komt de invulling van de woonwijk. "We gaan nu naar de provincie. Ik weet dat er op de afdeling 'Verkeer' hele praktische mensen werken, dus ik verwacht eigenlijk dat we daar best een leuk gesprek zullen gaan hebben."

Het actiecomité houdt de zaak ondertussen scherp in de gaten. "Dan zie je hoe de politiek werkt. Wat ons betreft is het geen inspannings- maar een resultaatverplichting", zegt Peter Karsman daar over. "We gaan dan ook niet in een soort winterslaap of zo. We blijven het volgen."