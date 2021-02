Voormalig stadhuis wordt ingezet als derde priklocatie van GGD Hollands Noorden

De eerste vaccinatielocatie in de regio Noord-Holland Noord staat in Alkmaar. Hier wordt nu een kleine maand gevaccineerd. Vanaf 20 februari komt de priklocatie in Middenmeer er bij. Naar verwachting worden, mits genoeg vaccins, in Den Helder 1.000 prikken per dag gegeven.

In Middenmeer en Den Helder kan straks iedereen terecht die een uitnodiging voor een vaccinatie heeft gehad en Alkmaar te ver weg vindt. Op dit moment zijn de mensen van boven de 85 jaar aan de beurt. Later dit voorjaar worden de andere doelgroepen uitgenodigd.

Er wordt nog gezocht naar een vierde plek in de regio. Daarnaast wordt onderzocht of op Texel een vaccinatielocatie speciaal voor ouderen kan worden ingericht. Huisartsen adviseerden de inwoners gisteren om nog even te wachten met ingaan op de vaccinatieoproep van de GGD, in afwachting van een lokale priklocatie.

Wachten

Woordvoerder Harry Katstra van de GGD wil niet te veel ingaan op de oproep van de Texelse huisartsen om nog even te wachten met het inplannen van de coronavaccinatie. "Die uitspraak is voor hun verantwoording. Als mensen de afstand te belemmerend vinden, kunnen ze wachten tot er een plek dichterbij beschikbaar is. De uitnodigingen blijven geldig."

Niet-mobiele ouderen worden binnenkort via de huisarts geprikt. Het is nog niet bekend wanneer hiermee wordt begonnen, het traject moet nog worden gestart.