Huizen moet kijken of zwembad Sijsjesberg veel eerder open kan: "Beweging belangrijk"

HUIZEN - Er moet gekeken worden of het Huizer openluchtzwembad Sijsjesberg al veel eerder dan komende zomer weer open kan. Dat oppert de Huizer GroenLinks-fractie. Sterker nog: de partij oppert of het zwembad zelfs volgende maand al open kan, zodat het een goede plek is waar mensen in coronatijd kunnen bewegen.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn alle overdekte zwembaden gesloten, maar buitenzwembaden kunnen wel open. Dat gebeurt op enkele plekken ook al. Het Amsterdamse De Mirandabad ontvangt elke dag zo'n 500 tot 600 zwemmers en ook zwembaden in Alphen aan den Rijn, Den Helder en Dronten hebben hun deuren geopend. Volgens GroenLinks zijn ze nu ongekend populair.

Zwembad Sijsjesberg heeft haar deuren nu nog gesloten, maar wordt dan ook verbouwd. Als alles volgens plan verloopt wordt de verbouwing volgende maand afgerond.

Na de verbouwing

GroenLinks wil dat burgemeester en wethouders kijken of het gemeentelijke zwembad daarna weer open kan. "Is het college bereid voorbereidingen te treffen zodat zodra de vernieuwbouw van entree en kleedruimten is voltooid, het zwembad Sijsjesberg opengesteld kan worden voor het publiek?", vraagt de partij. De partij wijst erop zwemmen een goede vorm van beweging is en voldoende beweging juist nu, belangrijk is voor mensen.

Of het zwembad daadwerkelijk eerder open gaat, is afwachten. De vragen van GroenLinks moeten nog worden beantwoord.