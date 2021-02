De Peiling: Er doen te veel partijen mee aan de verkiezingen

Maar liefst 41 partijen willen meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen: een record. Naast de grote partijen leverden onder meer Splinter, OPRECHT, JEZUS LEEFT, Volt en DE FEESTPARTIJ hun kandidatenlijst in bij de Kiesraad. In De Peiling vragen we ons vandaag af: doen er te veel partijen mee aan de verkiezing?

Van de 41 partijen leverden er 22 voor het eerst een kandidatenlijst in: een hoop nieuwkomers dus . Het is nog maar de vraag of alle gegadigden daadwerkelijk op het stembiljet belanden, bij 35 partijen werd namelijk ‘een verzuim’ geconstateerd. Dit betekent dat er bijvoorbeeld nog documenten missen. De partijen hebben tot morgen 17.00 uur om hun aanvraag compleet te maken en op vrijdag 5 februari bepaalt de Kiesraad welke kandidatenlijsten geldig zijn.

Kiesdrempel

De politiek versplintert. Volgens de één een goede ontwikkeling die bij onze democratie hoort, anderen vrezen voor onbestuurbare overheden en pleiten voor een kiesdrempel. In Turkije moet een partij bijvoorbeeld 10 procent van de stemmen hebben om zetels te bemachtigen.

Nederland heeft officieel geen kiesdrempel. Wel komt een partij pas in de Tweede Kamer als de kiesdeler wordt behaald. Dat is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door de 150 zetel die de Tweede Kamer telt. Die drempel is dus relatief laag.

Unieke verkiezingen

De Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart worden in alle opzichten uniek. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronapandemie. In de stembureaus zal volop worden gepoetst en veel afstand worden gehouden. In een beperkt aantal bureaus is het mogelijk om al op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart te stemmen. Ook mogen kiezers van 70 jaar en ouder per post stemmen. Al die maatregelen zijn genomen om het aantal mensen zoveel mogelijk te spreiden.