Weggelopen pup Mila dood teruggevonden langs het spoor

KOOG AAN DE ZAAN - Met man en macht werd er de afgelopen maanden gezocht naar de drie maanden oude Stafford-pup Mila. Gisteren is ze dood teruggevonden langs het spoor. Ze ontsnapte op oudejaarsavond uit het huis in de Anemoonstraat in Koog aan de Zaan: "Ze schrok zo van vuurwerk dat ze wegvluchtte", vertelde baasje Kamit destijds.