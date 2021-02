Dit weekend grote kans op sneeuw: "Blijft mogelijk vijf tot zes dagen liggen"

NOORD-HOLLAND - De sleeën kunnen weer uit de kast, maar de schaatsen hoeven nog niet uit het vet, voorspelt NH-weerman Jan Visser. Dit weekend is er namelijk 50 procent kan dat het gaat sneeuwen. "Maar er blijft onzekerheid. De hele winter is het al een welles-nietes verhaal."

Het ligt er precies aan hoe het kwartje valt, vertelt Visser, maar 'de signalen worden sterker'.

"Zaterdag is een overgangsdag met dalende temperaturen, maar de echte kou komt pas zondag. Hoe koud het wordt is afhankelijk van meerdere factoren. Als het helder of bewolkt blijft of wanneer de sneeuw aanhoudt, dan wordt de vorst wat minder. Het is afwachten", aldus Visser.