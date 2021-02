Dappere schaapherder is pipowagen-dief te snel af: "Kon hem mooi klemrijden"

Marleen de Bie zit gisteravond rond 22:00 uur met de voetjes op de poef te kijken naar televisieprogramma 'Married at First Sight', als haar man vanuit de tuin op de ramen bonkt. Wat blijkt? Haar pipowagen, die ze zou inzetten op het land om de geboortegolf van lammetjes in goede banen te leiden, is zojuist gestolen uit hun straat in de Heemskerkse wijk Waterakkers. "Ik dacht eerst aan een grap", lacht ze tegenover NH Nieuws. "Maar toen bleek dat het menens was, ben ik direct in mijn bus gestapt en gaan rijden. In de hoop ze te kunnen klemrijden."

