Opnieuw tragisch nieuws voor zanger Jan Dulles: vader overleden

VOLENDAM - Opnieuw verdrietig nieuws voor 3J's-zanger Jan Dulles. De zanger uit Volendam deelt vanmiddag op zijn Facebook dat zijn vader is overleden. In december verloor Dulles zijn drie maanden oude dochter Donna.

Dulles en zijn vriendin Caroline gaan door een zware periode. Hun dochtertje Donna werd in september geboren en overleed drie maanden later. "Vanmorgen is de ergste nachtmerrie uitgekomen die je je als ouder kunt voorstellen. Onze dochter Donna is vanmorgen plotseling overleden. We zijn verslagen. Verdere woorden zijn op dit moment overbodig", vertelde de zanger.

De vader van de Volendammer had de ziekte van Alzheimer en zat al vijf jaar in een verzorgingstehuis. Jan Keuken (Dulles) is 77 jaar geworden.