Verdere daling van coronabesmettingen zichtbaar

HAARLEM - Het aantal mensen in Haarlem e.o dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is afgenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Toch is nog steeds het risiconiveau zeer ernstig van toepassing in de regio.

De gemeente Bloemendaal daalt het minst hard. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 313 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 74 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 82.

Qua daling gaat Zandvoort aan kop. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 151 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 26 personen positief zijn getest op corona. In de vorige periode waren er nog 61 gevallen.

Ook in Haarlem en Heemstede gaat de daling gestaag door. In Haarlem zijn de afgelopen periode 237 mensen per 100.000 inwoners positief getest en in Heemstede 168 per 100.000 inwoners. Dat zijn respectievelijk 387 mensen in Haarlem en 46 mensen in Heemstede.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: