Enquête over nieuwe windmolens: "Tot nu toe 65 procent van de mensen positief"

WATERLAND - De windmolens op de dijk die naar Marken voert zijn over vijf tot zeven jaar aan vervanging toe. De beherende Coöperatie Windenergie Waterland wil ze niet alleen vervangen, maar ook uitbreiden naar maximaal vier windmolens. Er zijn drie scenario's uitgewerkt en er is een enquête opgezet, waarin belanghebbenden hun zegje kunnen doen. De gemeente Edam-Volendam volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

"Er zitten twee kanten aan", zegt wethouder Wim Runderkamp van de gemeente Edam-Volendam. "Aan de ene kant sluiten de plannen goed aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Aan de andere kant is er in de gemeenteraad van Edam-Volendam gezegd dat we geen windmolens willen. We willen die openheid van het landschap bewaren, dat sluit ook beter aan bij het toeristische product." Daarmee doelt Runderkamp op de Dijk. Mocht het plan doorgaan, dan zijn de windmolens vanaf de dijk te zijn bij helder weer.

"Als hier nauwelijks draagvlak is ga ik daarover in overleg met mijn collega uit Waterland"

Wouter Tillemans van Coöperatie Windenergie Waterland ziet dat probleem niet zo. "Vanaf de Dijk kan je nu vanaf de verte twee kleine mastjes zien, bij helder weer. Straks iets grotere masten. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat niet mooi vinden. Maar weegt dat op tegen zeggen: ook hier doen we opnieuw niets aan duurzame energie, het moet maar ergens anders? Ik vind dat niet helemaal reëel, maar ieder zijn mening."

Enquête

De enquête is tot nu toe door zo'n vijfhonderd mensen ingevuld, zegt Tillemans. "Daarvan is 65 procent van de mensen positief over de windmolens hier. Dat is een mooi resultaat. Kijk: dit zijn windmolens die niet van een commerciële club zijn. Het geld dat we ermee verdienen gaat terug in de regio. Ook in Edam-Volendam hebben we er een school energieneutraal gemaakt met geld dat we hier verdienen. Dus mensen hebben de lasten, maar ook de lusten."

Draagvlak

Wethouder Runderkamp roept mensen uit de gemeente Edam-Volendam op om ook die enquête in te vullen. "Misschien vindt niemand het een probleem. Het gaat me er nu vooral om dat mensen kennis nemen van die enquête en dat zoveel mogelijk mensen dat invullen. Als er hier nauwelijks draagvlak is zal ik daarover in overleg gaan met mijn collega uit Waterland. Als er wel veel draagvlak is trouwens ook. We weten elkaar makkelijk te vinden."

De enquête is via deze website te vinden. Daar staat ook meer informatie over de plannen.