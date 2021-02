V-day voor zorginstelling: donderdag worden eerste cliënten gevaccineerd

De afgelopen tijd raakten enkele medewerkers en cliënten van WilgaerdenLeekerweideGroep besmet het het coronavirus, waardoor bepaalde afdelingen in de zorginstelling gesloten moesten worden en cliënten en ook medewerkers in quarantaine zijn gegaan. Zo moest een appartementencomplex van Wilgaerden tijdens de feestdagen in quarantaine, omdat er een nieuwe uitbraak van het coronavirus was ontstaan.

De organisatie hoopte eerder iedereen vanaf 25 januari te vaccineren, maar dit is dus iets meer dan een week opgeschoven. De Wognumse zorginstelling voert de vaccinaties uit in lijn met het landelijke protocol. Dat betekent dat eerst de meest kwetsbare mensen gevaccineerd worden. Dit zijn cliënten die bij de instelling wonen en onder behandeling van de eigen medische dienst staan.

In eigen omgeving

Dit is een spannend moment, zegt WilgaerdenLeekerweideGroep. "Voor mensen met een verstandelijke beperking is het best een heel spannende ervaring", laten ze weten. "Gelukkig wordt er in de vertrouwde omgeving op het terrein van de Verlengde Kerkweg in Wognum gevaccineerd." Op die manier proberen zij de impact voor cliënten zo klein mogelijk te houden.

"Wij kunnen de bewoners op woonlocaties die door onze eigen verpleegkundig specialisten onder behandeling zijn ook zelf vaccineren. Doordat we dit zelf in de hand hebben zullen zij snel aan de beurt zijn", vertelde woordvoerder Els Harder eerder aan NH Nieuws.

Locaties

Naast de zorglocatie in Wognum worden cliënten ook op twee andere plekken gevaccineerd. Dit gaat om cliënten op de Roerdomp en de Vijzelmolen in Hoorn. In totaal worden er 375 vaccinaties uitgegeven, waarvan er 300 bestemd zijn voor de Hoornse en Wognumse locaties.

Zo'n 75 cliënten worden nog eens gevaccineerd in de verpleeglocaties van Wilgaerden. Dit zijn mensen in de locaties Wilgenhof, Weidehof en de afdeling Hazelaar van Avondlicht. Ook zij ontvangen vanaf donderdagochtend hun eerste vaccinatie.