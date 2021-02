Met deze robot weet je in no-time of je corona hebt: "Sneller van neus tot resultaat"

ZWAAG - Gemiddeld dertig uur wachten op het resultaat van een coronatest? Dat kan sneller, dat bewijst het bedrijf Rolan Robotics. In opdracht van een klant die coronatesten uitvoert, ontwikkelde het robotica-bedrijf een machine die monsters op de testlocatie zelf en in grote aantallen tegelijk kan analyseren.

"Wat er nu gebeurt: iemand krijgt een wattenstaafje in z'n neus en keel", vertelt verkoopdirecteur Jacob Jan Stuyt, "dat wattenstaafje gaat in een reageerbuisje met materiaal, dat buisje wacht tot de koerier beschikbaar is en gaat - in dit geval bijvoorbeeld - van een locatie ergens in 't Gooi naar een laboratorium in München."

Hij vervolgt: "Wat gebeurt er in het laboratorium daar? Elk buisje wordt handmatig opengedraaid, daar wordt handmatig een monster uitgenomen, en dan wordt het buisje weer dichtgedraaid. Daarna, als het bakje vol is, wordt het in een testmachine gestopt om te kijken of het materiaal van covid aanwezig is of niet."

Eenmansactie

Kortom, een arbeidsintensieve keten, waar veel handen aan te pas komen, en die door het noodzakelijke vervoer van de monsters het milieu extra belast. Bovendien is de kans kleiner dat de buisjes ergens in de logistieke keten zoek raken, zoals het afgelopen jaar enkele keren is gebeurd.