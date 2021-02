Huisartsen adviseren ouderen te wachten met coronavaccin tot er eigen 'prikpost' is

TEXEL - De Texelse huisartsen hebben eilanders tussen de 85 en 90 jaar het advies gegeven om nog even te wachten met het halen van een coronavaccinatie totdat het duidelijk is of het eiland een eigen vaccinatiepost krijgt.

Dat hebben de huisartsen laten weten naar aanleiding van brieven die afgelopen weekend naar inwoners van 85 tot 90 jaar zijn verzonden, schrijft onze mediapartner Texelse Courant.

Wie mobiel is, moet voor een prik naar een algemene vaccinatiepost van de GGD en dat is voor Texelaars de post in Alkmaar. Op het moment wordt vanuit de GGD echter ook bekeken of het haalbaar is een eigen vaccinatiepost voor een aantal doelgroepen op Texel te openen.

Voor Texelaars van 80 tot 85 jaar die binnenkort van de GGD een oproep krijgen, geldt daarom - net als dus voor de 85- tot 90-jarigen - eveneens een advies van de huisartsen om even te wachten. Texelaars van boven de 90 hebben om dezelfde reden nog geen uitnodiging gehad.

Mobiele prikpost

De huisartsen zijn in overleg met de GGD over een eigen post op Texel en hopen eind deze week op uitsluitsel. Bewoners van verzorgingscentra de Gollards, de Schuttehof en de Schuttehoek krijgen binnenkort een vaccinatie van een mobiele prikpost die gecoördineerd wordt door de Huisartsenpost in Den Helder. De voorbereidingen daarvoor zijn bezig.