Haarlem NL V 10 dagen thuis wegens corona? Quarantainecoaches gaan helpen

Het Rode Kruis, het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de GGD zetten in de regio Kennemerland quarantainecoaches in. Die gaan mensen helpen om de quarantaineperiode thuis, wegens een coronabesmetting of contact met iemand die besmet is, vol te houden. Het gaat om een proef van twee weken.

NH Nieuws

Elvira van Hooff van het Rode Kruis Haarlem en Omstreken ziet in de praktijk dat mensen de quarantaineperiode nog wel eens onderschatten. "Ze denken vaak dat het wel lukt, maar komen dan na drie dagen erachter dat de voorraadkast leeg is. Dan weten ze soms niet hoe ze dat moeten regelen." Dankzij het grote netwerk van hulpverleners van het Rode Kruis kunnen mensen hulp krijgen bij dit soort dingen. De hulpvraag komt in eerste instantie via het bron-en contactonderzoek van de GGD bij de quarantainecoaches binnen. Die zitten in Den Haag en spelen de vragen door naar het Rode Kruis in Haarlem, waar Ineke Gerrits gaat kijken hoe de vrijwilligers in de hulpvragen kunnen voorzien. "We krijgen vragen over boodschappen, computers die niet werken, ritjes naar de teststraat, maar ook gewoon mensen die even hun verhaal kwijt willen."

Quote "Mensen zijn vaak blij als je ze belt en zeggen; 'wat fijn dat je belt!' Hun enthousiasme doet me goed en daar ben ik dankbaar voor" Ineke Gerrits Rode Kruis

De hulp die wordt geboden is zowel psychisch als praktisch en is hard nodig volgens Ineke. "Ik zie heel erg de vereenzaming van de ouderen. Een luisterend oor en even bellen om te vragen hoe het gaat is vaak al genoeg." De proef met quarantainecoaches wordt gehouden in Kennemerland en Drenthe. Na twee weken volgt er een evaluatie en wordt het project mogelijk landelijk uitgerold.