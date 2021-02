Weesper wethouder Maarten Miner (GL) stapt op: "Onvoldoende basis om verder te gaan"

WEESP - De Weesper fractie van GroenLinks moet op zoek naar een nieuwe wethouder: wethouder Maarten Miner heeft vandaag zijn ontslag als wethouder namens de partij ingediend. Hij vertrekt per direct, zo heeft hij vandaag aan zijn collega's en de gemeenteraad laten weten.

Miner vertrekt omdat hij, naar eigen zeggen, op bepaalde vlakken anders denkt dan de GroenLinks-fractie in de Weesper gemeenteraad. "Ik ben tot de slotsom gekomen dat ik in het kader van de duurzaamheidsambities principiëler ben dan de GroenLinks-fractie. Voor mij is dat onvoldoende basis om samen verder te gaan", laat Miner weten.

De portefeuilles van Miner worden voorlopig waargenomen door de burgemeester en de andere wethouders van Weesp tot er een eventuele opvolger voor Miner naar voren wordt geschoven.

Als er een opvolger voor de opgestapte wethouder komt, heeft deze overigens niet heel veel tijd meer te gaan als wethouder van Weesp. Weesp fuseert volgend jaar maart met de gemeente Amsterdam.