Weerstand tegen bebouwing sportvelden groene long neemt af

Uit het onderzoek blijkt verder dat Amstelveners vooral willen dat woningen worden gebouwd voor jongeren en jonge gezinnen. Daarbij wordt wel een kanttekening geplaatst. 'Het gaat er ook om welke woningen er worden gebouwd. Sociale huurwoningen prima! Maar onbetaalbare koopwoningen hebben we al genoeg in Amstelveen', aldus één van de deelnemers.

De vraag naar woningen voor jongeren komt niet uit de lucht vallen. Uit het jaarverslag 2019 van woningcorporatie Eigen Haard blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning in Amstelveen ruim veertien jaar is. Daarmee behoort Amstelveen tot de koplopers in Nederland. Voor starters is het ook lastig om een koopwoning te bemachtigen in Amstelveen. Een tweekamerwoning in het nieuwe Olympiadecomplex aan de Startbaan kost bijvoorbeeld 325.000 euro. Een alleenstaande moet dan minimaal 65.000 verdienen om hiervoor een hypotheek te kunnen afsluiten.

Jongeren in de knel

Yanick van Ende (22) is een van de jongeren die zijn leven in Amstelveen graag wil voortzetten. Hij zit in het laatste jaar van zijn studie en zou daarna op zichzelf willen gaan wonen. De jonge Amstelvener is al enkele jaren op zoek naar geschikte woonruimte. 'Als er gebouwd gaat worden, dan niet alleen voor het hoogste segment', zegt Yanick voor onze camera. Sportvelden opofferen vindt hij echter niet direct een goed plan. Als ze dan onverhoopt wel moeten worden opgeofferd ziet Van Ende graag dat er hoogbouw gaat plaatsvinden. 'Zo kunnen er meer mensen wonen. Met alleen rijtjeshuizen red je het niet. En zo komt er dus ook meer ruimte voor starters'.