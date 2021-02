NL V Mycelium: het nieuwe hi-tech materiaal uit de natuur

AMSTERDAM - Bioloog Nehis en designer Andy zijn betoverd door de mogelijkheden van Mycelum, ze vinden het een uniek product. In hun geïmproviseerde werkruimte met 'cleanroom' experimenteren zij met het bijzondere materiaal en zoeken zij continu naar nieuwe toepassingen.

Mycelium is het levende wortelstelsel van paddenstoelen dat onder de grond zit. Gecombineerd met plantaardige voedingsstoffen, zoals hennep, en bij de juiste temperatuur ontstaat er een vaste stof, een soort piepschuim, met bijzondere eigenschappen. Nehis en Andy laten het in bolle schalen groeien tot lampenkappen die na gebruik weer gecomposteerd kunnen worden.

Quote ''Het Mycelium is de magie van de paddenstoelenwereld!" NEHIS OSAGIE - BIOLOOG

De jonge ondernemers geloven heilig in de mogelijkheden en zijn vooral op zoek naar bruikbare toepassingen. Op kleine schaal doen ze proeven en zodra er een bruikbare toepassing gevonden is wordt het door andere bedrijven op grote schaal uitgevoerd. Het bedrijf is met recht een broedplaats.

NH / Pak an doen

Voor een kweker hebben ze van mycelium isolatiemateriaal gemaakt. Daarbij hebben ze plantenafval van het eigen bedrijf gebruikt om de geluidsoverlast aan te pakken. Duurzamer kun je het niet hebben; afval hergebruiken zonder het milieu te belasten.

Nehis en Andy dromen ondertussen verder over de toekomst en zijn ook al in gesprek met vliegtuigbouwer Airbus. Met mycelium willen de mannen een nieuw soort composiet maken voor een toepassing in vliegtuigen. Het spul is in ieder geval lekker licht en dat is altijd een voordeel in de lucht.