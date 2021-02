Nieuwe kinderopvang moet druk van de ketel halen: "Plek voor ongeveer 70 kinderen"

WEESP - Er komen weer wat nieuwe plekken vrij in de te krappe kinderopvangmarkt van Weesp. Kinderopvangbedrijf Kind & Co gaat namelijk een nieuw kinderdagverblijf openen aan de Hogeweyselaan. De verwachting is dat de nieuwe locatie van de zomer opengaat, meldt het aan NH Nieuws.

Weesp heeft grote problemen met kinderopvang. Vooral doordat er steeds meer jonge ouders in Weesp komen wonen, vooral door de grote nieuwbouwwijk Weesperluis, is de vraag naar kinderopvang erg groot terwijl het aanbod amper toeneemt.

De nieuwe locatie aan de Hogeweyselaan moet de toenemende vraag vanuit Weespersluis nu al deels tackelen. "Het nieuwe kinderdagverblijf is voornamelijk bedoeld voor kinderen waarvan de ouders in de wijk Weespersluis wonen", zegt Yvon van Schaik van Kind & Co. Volgende maand opent ook in de nieuwe Brede School in de nieuwbouwwijk een opvanglocatie van Kind & Co, maar daar gaat het niet om een kinderopvang. "Daar komt een peuterklas en buitenschoolse opvang", bevestigt Van Schaik.

In totaal heeft de nieuwe opvanglocatie dertig kindplekken voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud. "Die cijfers vertekenen een beetje, omdat de meeste ouders niet de hele week opvang voor hun kind willen. Dit betekent dat ongeveer 70 kinderen hier terecht kunnen."

Nieuwe locatie

De nieuwe locatie verandert niks aan de plannen van het kinderopvangbedrijf om ook in Weespersluis een kinderdagverblijf te bouwen. "Deze zal in de directe nabijheid van de Brede School komen en met zes groepen voor maximaal 96 kinderen plaats hebben. De verwachting is dat deze eind 2022 gerealiseerd zal zijn."