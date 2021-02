Noord-Holland NL V Robot helpt bij coronatesten, paddenstoelen en Ouwe Klare in Pak An Doen (aflevering 20)

NOORD-HOLLAND - De tijd lijkt stil te hebben gestaan bij distilleerderij Van Wees in de Amsterdamse Jordaan. Wie het proeflokaal binnenkomt waant zich in 1782 toen het bedrijf gesticht werd.

NH / Pak an doen

Tradities staan hier dan ook hoog in het vaandel en dat betekent dat de likeur en de jenever nog volgens ouderwets recept gemaakt wordt. Dat betekent niet dat men niet met de tijd meegaat. Voor het eerst zwaait een vrouw de scepter over het familiebedrijf. Klanten wordt tegenwoordig gevraagd de oude verpakkingen terug te brengen zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Heel duurzaam!

Quote ''Laat de natuur voor je werken'' Nehis Osagie - Bioloog

Elders in Amsterdam werken twee jongemannen met mycelium aan een schone toekomst. Deze wortels van paddenstoelen, waarin het leven zit, is de basis van talrijke experimenteren. Het is een stof waarvan verrassende producten gemaakt kunnen worden, en vooral heel duurzaam. Mycelium gemengd met plantenafval van een kweker leverde bijvoorbeeld geluidsisolatie op in datzelfde bedrijf. Je kunt er ook lampenkappen van maken die in de gewenste vorm groeit.

Verder aandacht voor een vinding van een Westfries roboticabedrijf. In recordtijd heeft men in Zwaag een machine uit de grond gestampt,waardoor we sneller de uitslag van een coronatest kunnen krijgen. Het vele handwerk in een laboratorium wordt efficiënter en sneller gedaan door een robot. De machine is compact waardoor het samen met een PCR-testmachine van iedere priklocatie in no-time, een testcentrum maakt waar je snel de uitslag krijgt.

