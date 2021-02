Deze hardloopster heeft alle 47 Noord-Hollandse gemeenten afgevinkt

NOORD-HOLLAND - Met nog 9 van de 355 gemeenten in Nederland te gaan finisht hardloopster Shiva Zanoli uit Hilversum eind maart haar tour door Nederland. De mooiste hardloopgemeente van Noord-Holland? "Dat is toch wel Wijk aan Zee. De massa heeft deze nog niet ontdekt."

Zanoli loopt al een jaar of twaalf, maar sinds vijf jaar loopt ze elke dag, vertelde ze vanmorgen op NH Radio. Het was een jaar geleden dat haar idee ontstond om door alle gemeenten in Nederland te lopen. "Ik kwam de uitdaging in het magazine Runnersworld tegen", vertelt ze. Oorspronkelijk was het een challenge voor wielrenners. "Het idee is dat je de runs kan uploaden om te zien waar je allemaal gelopen hebt. Dat vond ik zo leuk. Eigenlijk had ik allemaal leuke events gepland, maar toen kwam corona en werd alles afgezegd. Toen werd dit mijn focus."

Voor haar einddoel moet ze alleen de gemeenten in Noord-Brabant en Limburg nog aandoen. Die moet ze wel nog even plannen, aangezien die niet om de hoek liggen.

Van tevoren plant Shiva de route. Meestal pakt ze drie of vier gemeenten tegelijkertijd door bij de gemeentegrenzen te lopen. Het liefst loopt ze door natuurgebieden. De afstanden wisselen per keer, soms is het tussen de 5 en 10 kilometer, maar gisteren rende ze nog 21 kilometer.

Hipperdehip

De 47 Noord-Hollandse gemeenten heeft ze inmiddels afgestreept en dat viel haar zeker niet tegen. Vooral de strandplaatsen trekken haar: "Ik hou heel erg van de kust en van de duinen. Het is met name de zeelucht en het geluid van de zee die mij trekken. Door de duinen is het prachtig en dan ga ik terug over het strand."

Eigenlijk wil ze het niet prijsgeven, maar na een beetje aandringen bekent ze dat haar favoriete Noord-Hollandse gemeente om hard te lopen Wijk aan Zee is. Ze vindt het daar vooral fijn omdat er nog geen hordes mensen komen. "Het is nog geen Scheveningen of Bloemendaal en het is ook heerlijk om daar te surfen. Het is echt een stuk rustiger en ook andere type mensen, niet zo hip-hip. Het is wat ontspannender."