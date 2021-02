Ondanks extra toezicht geen boetes uitgedeeld in strijd tegen afvaldumpingen

HAARLEMMERMEER - In de strijd tegen zwerfvuil bij brengparkjes en afvalcontainers is in de gemeente nog vrij weinig veranderd. Nadat wethouder Steffens-van de Water twee maanden geleden aankondigde dat er extra toezicht zou komen op het dumpen van afval, is nog geen enkele boete uitgedeeld.

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer aan NH Nieuws. "De inzet van extra toezichthouders is één van de uitkomsten waar ik best wel wat van verwacht", zei wethouder Marjolein Steffens-van de Water begin december. De extra mankracht is gecreëerd door ambtenaren die hun eigen werk niet meer kunnen doen, in te zetten als extra toezichthouders.

De gemeente werkt normaal gesproken met vier toezichthouders verrommeling en vervuiling. Daar zijn begin december drie ambtenaren aan toegevoegd. Toch is er tot op heden nog geen enkele boete uitgedeeld. "We zijn er eerlijk gezegd nauwelijks aan toe gekomen", vertelt de woordvoerder van de gemeente. Hij bestempelt het als een valse start van het project. "Wij moesten met de tweede lockdown en een avondklok prioriteiten stellen binnen het cluster openbare orde."

Ongedierte

Afvaldumpingen zorgen al lange tijd voor irritaties in de dorpen van Haarlemmermeer. Op verschillende facebookpagina's worden wekelijks foto's geplaatst van afvalcontainers, bezaaid met vuilniszakken en ander afval.

Jan Café uit Nieuw-Vennep is er ook klaar mee: "Er staat vaak een overvolle container achter mijn huis. Deze ramp duurt al jaren. In een warme zomer zijn er muizen, vogels, katten en ratten die de zakken met huisvuil opentrekken. Het wordt na een paar dagen wel weggehaald, maar een halve dag later ligt het weer vol", vertelt de Venneper.

Volgens afvalverwerker Meerlanden zijn de eerste en de tweede lockdown de oorzaak van de toename aan afval. "In de eerste lockdown zagen we dat er een toename was van huishoudelijk afval, maar nu zien we dat het aanbod van karton en plastic explosief is toegenomen", zo schrijft Meerlanden op de website.

Groot aanbod van afval

"Het grote aanbod zorgt er voor dat de containers sneller vol raken en helaas wordt er ook veel afval naast de containers gezet. Hierdoor ontstaan storingen, zwerfafval, onveilige situaties en daardoor extra werk voor de inzamelaars", aldus afvalverwerker Meerlanden.

Toch lijkt het er op dat de gemeente dan nu echt strenger gaat handhaven. De woordvoerder vertelt dat gisteren twintig mensen zijn aangenomen die toezichthouder worden. Zij zitten in de bijstand of hebben een ww-uitkering en zullen zo snel mogelijk de straat op gaan.

De banen zijn volgens hem gecreëerd met geld vanuit het Rijk. Deze mensen zullen, samen met een boa, de straat op gaan om het afvalprobleem te handhaven.