Strand IJmuiden floreert in coronatijd, maar geen vetpot voor strandpaviljoens

IJMUIDEN - Tijdens de lockdown blijkt het strand van IJmuiden mateloos populair onder wandelaars en natuurliefhebbers. Als het weer het toelaat, is het druk op het strand en daar varen de strandpaviljoens wel bij. Maar het is nog steeds geen hoofdprijs, stelt de bedrijfsleider van paviljoen Beach Inn. "In het weekend draaien we top, de rest van de week is het drie keer niks."

Hoewel dat natuurlijk zorgt voor zeer welkome extra inkomsten, maakt het voor de financiële situatie van de strandpaviljoens weinig verschil. De bedrijfsleider van Paviljoen Noordzee in IJmuiden aan Zee merkt ook dat met goed weer meer mensen naar het stand komen om te wandelen en dan bij hem koffie en snacks komen halen. "Het zijn vooral de weekenden dat het druk is en dan alleen als het weer het toelaat. Ondanks de toegenomen drukte, is het nog steeds geen vetpot."

Nu winkels, musea en pretparken gesloten zijn, is het aantal mensen dat in hun vrije tijd het Nederlandse landschap bezoekt fors gestegen. Ook het IJmuidense strand bleef niet onopgemerkt onder natuurliefhebbers en wordt sinds de coronacrisis druk bezocht. Vooral tijdens deze tweede lockdown en het mooie winterweer is het druk, zo valt ook de strandpaviljoens op.

Ook Beach Inn aan de IJmuiderslag is open voor take-away en merkt dat er, in vergelijking met de eerste lockdown, veel meer mensen erop uit gaan en daarbij het strand van IJmuiden uitkiezen als bestemming, zo vertelt de bedrijfsleider enthousiast. "In de zomer was het hier al drukker doordat veel mensen tijdens de vakantie in eigen land bleven. Tijdens deze tweede lockdown merken we dat opnieuw veel mensen met goed weer naar IJmuiden komen."

Joris van Essen is eigenaar van Makai Beach in IJmuiden aan Zee, hij vermoedt dat de uitzending van televisieprogramma BinnensteBuiten over de watervogels bij de pier van IJmuiden heeft bijgedragen aan de gezellige drukte op het strand. "Op mooie dagen draaien we goed, maar op een druilerige dag zoals gisteren was mijn totaalomzet 15 euro", zegt Van Essen. "Voor het financiële plaatje hoef je dit als strandpaviljoen niet te doen, wij doen het echt voor de mensen en we hebben er zelf ook gewoon lol in."