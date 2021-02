In de rij voor zaad: Dorstige Biet trapt seizoen af met coronaproof 'zaadstraat'

HEERHUGOWAARD - Geen grap: afgelopen weekend stonden Noord-Hollandse tuinders in de rij voor zaad. Bietenzaad, wel te verstaan. Vele leden van vereniging de Dorstige Biet togen zondag naar de drive-thru-zaadstraat op een boerenerf in Heerhugowaard.

Normaal gesproken wordt het nieuwe seizoen, de Dorstige Biet is nu het 47ste ingegaan, geopend tijdens de jaarvergadering. Vanwege de coronamaatregelen kon dat dit jaar niet doorgaan, en zodoende werd naar een andere manier gezocht om de tuinders van zaad te voorzien. De 'zaadstraat' was een uitkomst, vele leden kwamen af op de drive-thru.

Voorsprong

"We waren nog maar net met de voorbereidingen bezig toen het eerste lid al aankwam", zegt bestuurslid Adrie Beemsterboer. "Die dacht waarschijnlijk: dan heb ik alvast een voorsprong op mijn concurrenten." De eerste doos werd geopend door aftredend penningmeester Walther Tesselaar. Daarna was het twee uur lang af en aan met auto's, fietsers en wandelaars.

Beemsterboer: "Het liep mooi gestaag door en we hebben er zelfs nog nieuwe leden bij gekregen. Die mensen zagen de zaadstraat, vroegen zich af wat het was en kwamen later - toen we ze het hadden uitgelegd - langs om zich bij ons in te schrijven als lid."

Wie de zaadstraat heeft gemist, kan tot 1 mei zaad halen bij het bestuur of verkoopadressen.