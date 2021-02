Rechtbank: verpleeghuis sloot terecht de deuren tijdens corona-uitbraak

PURMEREND - Verpleeghuis De Rusthoeve heeft de deuren terecht gesloten voor bezoek tijdens een corona-uitbraak. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de twee dochters van een van de bewoners.

Die dochters deden eerder deze week hun verhaal in Noordhollands Dagblad. Ze zouden hun hoogbejaarde moeder al sinds eind december niet meer hebben gezien. Volgens de twee zou hun moeder gebukt gaan onder die situatie, en zou ze onder andere niet meer eten.

Volgens de rechtbank gaat het om een zware uitbraak: 46 bewoners zijn besmet geraakt, van wie er acht zijn overleden. Ook zijn 45 medewerkers besmet geraakt, van wie er een nog steeds op de intensive care ligt. Bij de uitbraak is de Britse mutatie van het virus vastgesteld.

Verdrag voor de Rechten van de Mens

Volgens de rechtbank doen de zussen een beroep op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin beschreven staat dat 'family life' een mensenrecht is. Daarnaast benoemen zij dat een van de familieleden binnenkort gevaccineerd zal worden en daarom weer op bezoek zou mogen komen.

De rechtbank is het daar echter niet mee eens. De rechter oordeelt dat het recht op 'family life' mag worden beperkt 'als het gaat om de gezondheid of vrijheden van anderen'. Daarnaast erkent de rechter dat bezoek toelaten in dit specifieke geval de situatie van de bejaarde vrouw zal verbeteren, maar dat er in het beleid van het verpleeghuis geen uitzondering gemaakt kan worden. Als bezoek bij één bewoner wordt toegelaten, moet het bij iedereen.

De rechtbank oordeelt verder dat het verpleeghuis de afweging tussen de veiligheid van bewoners en de kwaliteit van leven aantoonbaar heeft gemaakt. 'Op dit moment weegt het risico voor de gezondheid het zwaarst en is de bezoekstop mede gezien de onzekerheden rond de Britse variant van het coronavirus gerechtvaardigd'.